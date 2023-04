Csercseszov a Fradi-szurkolók kereszttüzében, már az utódját is megnevezték

A Paks sorozatban hatodszor gyűjtötte be a három pontot, a Fradinak újabb vereségével hat pontra csökkent a az előnye a második Kecskeméttel szemben, a Paks pedig maradt a harmadik a tabellán. A lefújás után a Ferencváros vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov a sajtótájékoztatón így értékelte a találkozót: – Ehhez hasonló meccsre készültünk, tudtuk, hogy a Paks szeret hosszú labdákkal dolgozni. Egy sajnálatos szituációból büntetőt kaptunk, majd egy piros lapot, ennek ellenére is küzdöttünk, de ma nem tudtunk pontot szerezni. Nehéz megmondani, hogy miért nem tudtuk folytatni a megkezdett játékunkat, nyilván erről az ellenfél is tehetett. Nem jelent nyomást, hogy fordulók óta nem nyertünk, ilyen a foci, az összes szerzett pontunkat magunknak köszönhetjük, ahogyan a vesztett pontjainkat is. Örülünk annak, hogy a sérültjeink elkezdtek visszatérni. Küzdünk tovább! – olvasható a Ferencváros honlapján.

Vagyis Sztanyiszlav Csercseszov szerint nem történt semmi különös, ilyen a foci…

A Ferencváros legutóbbi nyolc bajnoki meccse:

Kisvárda ellen idegenben 0-0

Kecskemét ellen otthon 1-1

Debrecen ellen idegenben 2-0

Mezőkövesd ellen otthon 1-1

Puskás Akadémia ellen otthon 1-2

ZTE ellen idegenben 0-1

Fehérvár ellen otthon 2-2

Paks ellen idegenben 2-3

S ebben az időszakban búcsúzott a Fradi az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Bayer Leverkusen ellen, idegenben és otthon is 2-0-ra kapott ki.

Az összmérleg: tíz mérkőzés: egy győzelem, négy döntetlen, öt vereség

Csercseszov felelősségét firtatják

A Fradi szurkolói közel sem olyan lakonikusan fogadják a csapat vesszőfutását, mint Sztanyiszlav Csercseszov, az alábbi hozzászólósok a Ferencváros Facebook-oldalán olvashatók, s mindegyikkel sokan egyetértenek:

„Most először gondolom azt, hogy Rebrovot vissza kellene hoznunk a szezon végeztével. Ha nem leszünk bajnokok, akkor Csercseszovot el kell küldeni, ne legyen így.”

„Ez már sajnos nem gödör, hanem szakadék.”

„Szedjük mar össze magunkat! Hol a csapat? Hol az edző? Hol a motiváció? Lassan mar a bajnoki cím is kérdéses! Jövőre európai csoportkor így? Gyerünk mar fiúk, ne csináljunk bohócot magunkból!”

„Ébresztő! Nem vigyorogni kell, Csercse! Felelősséget vállalni és felébredni! Világ szégyene lesz, ha innen elbukjátok a bajnokságot!”

„Hová tűnt az őszi csapat? Nagy az a mellény, de nagyon!”

S ezek visszafogott megnyilvánulások azokhoz képest, amiket az Ulloi129.hu, a legnépszerűbb független Fradi-híroldal Facebook-oldalán olvashatunk. Itt még jobban nekiesnek Csercseszov mesternek, idézhetetlen szavakkal is, és úgy vélik, hogy a mester már nem tudja felrázni a csapatot. Jó néhányan Szergej Rebrovot is visszasírják, még többen vannak azonban, akik immár Lipcsei Pétert szeretnék látni a vezetőedzői poszton.