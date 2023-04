Csercseszov új ajánlatot kapott az FTC-től a hétvégén, ezt írják az oroszok

Az orosz Match TV a „helyzetet jól ismerő” forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Ferencváros szerződést akar hosszabbítani Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzővel. „A klub vezetőségének egyértelmű és megingathatatlan álláspontja van, meg kell tartani az edzőt, hogy továbbra is kimagasló eredményeket érjen el a klubbal. Csercseszov gondolkodik a javaslaton, és hamarosan döntést hoz a jövőjéről” – jegyezte meg a Gazprom Media tulajdonában lévő orosz szövetségi sportcsatorna forrása, a hír pedig végig is szaladt az orosz médián; Oroszországban figyelemmel követik, miként alakul az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitányának sorsa.

Csercseszov gondolkodik az ajánlaton Fotó: MTI/Kovács Tamás

Csercseszov a Trabzonspor csapatánál is képbe került

Az orosz média szerint egyáltalán nem biztos, hogy Csercseszov kitölti az élő szerződését, török és orosz klubok is érdeklődnek iránta, az egyik lehetőség a Trabzonspor irányítása lenne számára. Ha idő előtt távozik az FTC-től, az új alkalmazójának ki kell vásárolnia a szerződéséből.

Sztanyiszlav Csercseszov 2021 decemberében lett a Ferencváros vezetőedzője, és 2,5 éves szerződést kötött, emelik ki az orosz lapok. Miként azt is, hogy az FTC a 2021/22-es szezonban megnyerte a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát, ebben a szezonban bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, az NB I-ben pedig jelenleg hat ponttal vezet a Kecskemét előtt.

Cserszeszov ugyanakkor itthon a Fradi-szurkolók kereszttüzébe került az elmúlt hétvégén.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov (Forrás: Fradi.hu)