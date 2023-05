Tehénnek öltözött szurkoló és a svájciak nagy napja a Tour de Hongrie-n

Az ötnapos magyar kerékpáros-körverseny, a Tour de Hongrie pénteki napján a Kaposvár és Pécs közötti 180 kilométeres szakaszt a svájci Marc Hirschi (UAE Team Emirates) nyerte meg a hegyi befutótóban, ezzel az összetettben is átvette a vezetést. Számunkra pedig örvendetes volt, hogy Dina Márton (ATT Investments) az etapon tizedik lett, és az összetettben feljött a nyolcadik helyre. Legjobb magyarként ő vette át fehér trikót, Hirschi pedig az összetettben vezetőt megillető sárgát. Az összetettben Dina előtt a hetedik helyet az a kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers) foglalta el, aki 2019-ben megnyerte a Tour de France-ot, 2021-ben pedig a Giro d’Italiát, és a tavaly januári súlyos balesete után (edzés közben nagy sebességgel belehajtott egy rossz helyen álló buszba) próbálja visszanyerni a korábbi formáját.

A Tour de Hongrie mezőnye ma Dobogókőre tekert fel

Ma a Martonvásár és Dobogókő közötti 206 kilométeres, 2646 méternyi szintemelkedést tartalmazó etapon öt kategorizált emelkedő várt a mezőnyre. Akárcsak az előző napokban, ezúttal is remek volt a hangulat az útvonal mentén, sokan köszöntötték a mezőnyt, volt, aki tehénnek öltözve, Bicskén pedig két tűzoltóautó felemelt daruja alatt tekerhettek át a kerékpárosok. Az amatőr és a profi kerékpárosok közkedvelt edzésútvonalán haladva három kört kellett megtenni a Pilisszentkereszt, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszántó útvonalon. A pilisszántói meredek emelkedő harmadik teljesítése után Dobogókő következett, amely a Tour de Hongrie történetében először volt hegyi befutó házigazdája. Pilisszántó felől előbb egy „falat” kell megmászniuk a versenyzőknek (1,8 km; 9 százalékos meredekség), majd egy rövid, 1,8 kilométeres lejtmenet jött Pilisszentkeresztig, innen indulhatott a hét kilométeres csúcstámadás. Ennek az első, 5,4 kilométeren részén 5,7 százalék volt az átlagos meredekség, a végén 1,6 kilométeren csak 2,5 százalék, és a befutónál a 697 méteres tengerszint feletti magasság sem lehetett ijesztő azoknak, akik az Alpokban vagy a Pireneusokban edződnek.

A szakasz előtt Hirschi előnye az összetettben csak tíz másodperc volt a brit Ben Tullett (Ineos Grenadiers) előtt, Bernal is csak 22 másodpercre volt lemaradva tőle, s mivel a szakaszgyőztesnek tíz másodperc időjóváírás is jár (a másodiknak hat, a harmadiknak négy másodperc), az UAE Team Emiratesnek nagyon észnél kellett lennie, hogy ne veszítsék el a sárga trikót. Ráadásul két kilométerrel a vége előtt az is eldőlt, hogy a legjobbak csoportja utoléri a szökevényeket. A Dobogókőre vezető emelkedőn Hirschit folyamatosan támadták a riválisai, de a svájci minden támadást visszavert, azt pedig nem bánta, hogy a végén az összetettben 33 másodpercce mögötte álló honfitársa, Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) indult meg, aki meg is nyerte a szakaszt. A svájciak mindent kihoztak ebből a napból, ez a tehénnek öltözött szurkoló is biztosan örömmel nyugtázta.

Hirschi negyedik lett, és megőrizte a sárga trikót, Tullett vele azonos idővel ötödikként ért be a célba, így maradt közöttük a tíz másodperc különbség.

A szakaszon legjobb magyarként Dina Márton a 25. helyen ért célba 48 másodperc hátránnyal, az összetettben a 17. helyen áll 1:11 perc hátránnyal, és megtartotta a fehér trikót.

A Tour de Hongrie vasárnap a 150 éves Budapesten stílszerűen 150 kilométeres etappal zárul.

Giro d’Italia: a szombat Ben Healy napja volt

A Giro d’Italia mezőnye a 8. szakaszon ma Terniből indult és Fossombronéban ért célba 207 kilométer megtétele után, a célvonalon pedig elsőként az ír Ben Healy (Educationi EasyPost) haladt át, aki benne volt a nap szökésében, és az utolsó negyven kilométert egyedül tette meg. A szakasz elején sok szökési kísérlet is volt, Fetter Erik (EOLO–Kometa) többször is látványosan próbálkozott, de nem járt sikerrel. A nap végén közel 25 perc lemaradással, a sprinterek csoportjával a 131. helyen ért célba, az összetettben egy helyet javítva a 125. A 25. helyen beérkező norvég Andreas Leknessund (DSM) megőrizte az összetettben vezetőt megillető rózsaszín trikót, de az előnye nyolc másodpercre csökkent a szakaszt 19. helyen záró Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) előtt. Ám a Giro legnagyobb esélyesének számító Evenepoel nem lehet elégedett, mert három nagy riválisa, a szlovén Primoz Roglic (Jumbo–Visma), valamint az egyaránt brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) és Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 14 másodpercet rávert, a belga az utolsó emelkedőn nem tudta a tempójukat tartani.

Az összetett élcsoportja:

1. Leknessund 33:52:10 óra

2. Evenepoel 8 másodperc hátrány

3. Roglic 38 mp h.

4. Joao Almeida (portugál, UAE Team Emireates ) 40 mp h.

5. Thomas 52 mp h.

6. Geoghegan Hart 56 mp h.

Az olasz körverseny vasárnap a Savignano sul Rubicone és Cesena közötti 35 kilométeres egyéni időfutammal folytatódik – ez Evenepoel „terepe” lehet, az első időfutamot ő nyerte meg. A 106. Giro d’Italia mezőnye összesen 3489 kilométert tesz meg és mintegy 51 400 méter szintkülönbséget küzd le, amíg május 28-án célba ér Rómában.

Borítókép: A Tour de Hongrie negyedik szakaszán is remek hangulat fogadta a mezőnyt (Forrás:Facebook/Tour de Hongrie)