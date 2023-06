A Fradi új, válogatott igazolása sokat hallott már Csercseszovról

Abu Fani az előző három bajnokságban aranyérmet szerzett a Maccabi Haifával. A legutóbbi idényben 33 meccsen négyszer volt eredményes előző klubjában. Tavaly ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében a Maccabi mind a hat meccsén pályára lépett a Benfica, a PSG és Juventus ellen.

– A Fradi egy nagy klub, megtiszteltetés, hogy itt játszhatok – fogalmazott Abu Fani a bemutatkozó videójában. – Remélem, hogy újra a Bajnokok Ligájában szerepelhetek majd, ezúttal már a Ferencvárossal, ami nagy álmom. Várom már, hogy együtt játszhassak az új barátaimmal a csapatban.

Abu Fani azt is elárulta, hogy az izraeli válogatott hétfői találkozója után egyből csatlakozik a Fradi keretéhez: – Sokat hallottam már a vezetőedzőről, Sztanyiszlav Csercseszov szerintem remek szakember, a Fradi pedig jó csapat. Örülök, hogy az irányítása alatt játszhatok. Amint végzek a válogatott szereplésemmel, csatlakozom a Fradi edzőtáborához.

Kicserélődik a Fradi játékosállománya

Alaposan átalakul a Fradi kerete a nyáron. Abu Fani előtt érkezett már ebben az átigazolási időszakban csapathoz Varga Barnabás, Ibrahim Cissé, Tosin Kehinda, Cebrail Makreckis és Halmai Ádám is, míg az eddig kölcsönben lévő Baráth Pétert végleg megvásárolta a fővárosi klub a Debrecentől. Távozók is vannak, ugyancsak szombaton jelentette be a Fradi, hogy elköszön a magyar válogatott középpályástól, Vécsei Bálinttól, akinek új állomáshelye egyelőre nem ismert.

Borítókép: Abu Fani aláírta szerződését a Fradival (Fotó: Fradi.hu)