Néhány éve garázskaput szerelt, most ő lehet a Fradi új Bödéje

– Megpróbáltuk, de nem sikerült. Az a baj, hogy a télen kölcsönbe hozott igazolások nem váltották be igazán a reményeket – ismerte el Kubatov Gábor, a Fradi elnöke az M4 Sportnak adott nyilatkozatában. Az említett téli szerzemények között két középcsatár is akadt, a dán Nikolai Baden Frederiksen a holland Vitesse-től, a ghánai Owusu az azeri Qarabagtól érkezett, de egyikük sem tudott meghatározó játékossá válni a tavasszal. Ezen is múlhatott, hogy a Fradi vezetői Varga Barnabás mellett tették le a voksukat.

Varga Barnabás immáron az Fradi színeiben.

A Fradi az utóbbi években egyáltalán nem foglalkoztatott magyar középcsatárt, utoljára Böde Dániel szerepelt rendszeresen ezen a poszton hazai kedvencként, ő 2019 nyarán távozott a csapattól. Épp ezt követően jutott be az akkor még Szergej Rebrov vezette együttes az Európa-liga csoportkörébe, és vette kezdetét a nemzetközi sikersorozat, zsinórban négy csoportkörös, köztük egy Bajnokok Ligája-szerepléssel, legutóbb pedig az El-nyolcaddöntőbe jutással. Könnyű lehetne levonni a tanulságot, hogy ami magyarokkal nem ment, az légiósokkal igen, de ez nem ennyire egyszerű.

Ryan Mmaee számait a magyar gólkirály is hozhatja

Bödét a Fradi 2019-ben lényegében Franck Boli leigazolásával pótolta, akit a Transfermarkt nem hivatalos adatai szerint akkoriban klubrekordot jelentő kétmillió euróért szerzett meg Norvégiából. Boli 126 meccsen 46 gólt ünnepelt az FTC-ben, de mindössze egyszer, az első idényében tudott – holtversenyben – a csapat házi gólkirálya lenni, ráadásul az elefántcsontparti csatár magatartásával is voltak gondok, végül a tavasszal az Egyesült Államokba, Portlandbe szerződött.

Boli után klasszikus középcsatár igazolás volt még a horvát Roko Baturina és a nigériai Fortune Bassey, akik csak kevés időt töltöttek az Üllői úton, s azóta folyamatosan kölcsön vannak adva, valamint Ryan Mmaee, aki a leginkább bevált. A marokkói válogatott csatár 2021 nyarán Ciprusról érkezett, s eddigi két idényében stabilan lőtte a gólokat, az NB I-ben 45 meccsen 25-ször talált a kapuba.

Jogos kritika ugyanakkor, hogy a nemzetközi porondon közel sem volt ennyire eredményes, Mmaee az Európa-liga főtábláján 13 mérkőzésen egyetlenegy gólt ért el. Mindent egybevetve, ezt bizony Varga Barnabás is hozhatja.

A Fradi szekerét leginkább nem a középcsatárok tolták az elmúlt négy, nemzetközileg is sikeres évadban, hanem a szélről vagy visszavontabban induló támadók, mint Adama Traoré, az idén már a Granada színeiben a spanyol másodosztályban gólkirály Myrto Uzuni és Tokmac Nguen. Nem véletlen, hogy ők voltak a Fradi házi gólkirályai az említett időszakban.

A Ferencváros legutóbbi 10 idényének házi gólkirályai:

2022–2023 Adama Traoré 18 gól

2021–2022 Myrto Uzuni 21 gól

2020–2021 Tokmac Nguen és Myrto Uzuni 15 gól

2019–2020 Tokmac Nguen és Franck Boli 12 gól

2018–2019 Davide Lanzafame 17 gól

2017–2018 Varga Roland 20 gól

2016–2017 Böde Dániel 16 gól

2015–2016 Böde Dániel 20 gól

2014–2015 Böde Dániel 14 gól

2013–2014 Böde Dániel 14 gól * Az idények minden tétmeccsét figyelembe véve a Transfermarkt adatai alapján.

Az utolsó meghatározó középcsatár Davide Lanzafame volt a Fradiban, aki 2019-ben NB I-es gólkirályi címet szerzett. Azóta a zöld-fehérek sorozatban négy bajnoki címet arattak, uralták a ligát, de újabb gólkirályt nem adtak. Ezen változtathat Varga Barnabás érkezése, aki az elmúlt idényben 26 gólt szerzett a Paks színeiben, és fölényesen a góllövőlista élén végzett.

Priskin Tamás: Varga Barnabás megállja a helyét a Fradiban

– Örülök, hogy a Fradi magyar középcsatárt igazolt. Hogy ez az utóbbi években nem volt jellemző, abban az is közrejátszhatott, hogy sajnos nem volt nagy kínálat itthon az ilyen típusú játékosokból – nyilatkozta lapunknak Priskin Tamás, aki Böde után, a 2019–2020-as idényben még a Fradi keretének tagja volt, de akkor már csak elvétve játszott.

A Premier League-et és a 2016-os Eb-t is megjárt, 63-szoros válogatott Priskin leigazolásához nagy reményeket fűztek az Üllői úton 2017-ben, de középcsatárként ő sem tudta hozni a Fradiban azt, amit máshol igen, 30 meccsen öt gólt ért el a klubban. – Nyilvánvaló, hogy sokkal több is lehetett volna bennem a Fradiban, de ennek ellenére is szép emlékeket őrzök. Ehhez a csapathoz tartozni nagy felelősség és különleges érzés – szögezte le a 36 évesen frissen visszavonult Priskin.

A Paks után a Ferencváros nagy, de nem leküzdhetetlen ugrást jelent. Fotó: Koncz Márton

Varga Barnabás története mesébe illő, hiszen csaknem 27 éves volt már, amikor debütált az NB I-ben, néhány évvel ezelőtt pedig még az osztrák ötödosztályban, az Eberauban (vagyis Monyókeréken) futballozott munka mellett, szőlőt szedett vagy épp garázskaput szerelt. Akkor ő sem hitte volna, hogy 2023-ban gólkirály lesz az NB I-ben, bemutatkozik a magyar válogatottban és leigazolja a Ferencváros.

Múló fellángolás vagy megállja a helyét magasabb szinten is?

– Biztos vagyok benne, hogy Varga Barnabás a Fradiban is gólerős lesz, hiszen főleg az NB I-ben domináns csapatról van szó, amely uralja a meccseit. Varga jól fut be az üres területekre, erős a fejjátéka, és a Paksban bizonyította, hogy a helyzetei jelentős részét képes gólra váltani. Szerintem jól illeszkedik majd a Fradi játékába – jósolta Priskin Tamás.

Sok siker született az Üllői úton az elmúlt években, de egy kiemelkedően gólerős középcsatár hiányzott a csapatból. Hát még egy gólerős magyar középcsatár.

Borítókép: Varga Barnabás hosszú idő után az első magyar középcsatár a Fradi keretében (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)