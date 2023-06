A Real Madrid elnöke nem tudott kibújni a bőréből + videó

Immár hivatalos: Karim Benzema tizennégy szezon után a nyáron elhagyja a Real Madridot. A Lyontól érkezett francia támadó 21 évesen tette be a lábát a földkerekség legnagyobb klubjába, és ötszörös Bajnokok Ligája-győztesként veszi a sátorfáját. A 35 éves Benzema 354 gólt és 165 gólpasszt jegyzett, spanyol bajnokságot négyszer, Király-kupát háromszor nyert, négy európai Szuperkupát és öt klubvilágbajnoki címet is fel tudott mutatni a blancókkal. Tavaly a France Football szavazásán elnyerte az aranylabdát is.

Benzemát kedvelték a csapattársai Fotó: TABITHA ANGHEL/AFP

A Madridban ilyenkor szokásos protokoll szerint Florentino Pérez elnök néhány szentimentális mondattal engedte útjára a szezon végén távozó csatárt. – Karim búcsúztatásának bejelentése óta hatalmas szomorúságot látok a madridistákon és a szurkolókon, akiket meghatott egy olyan futballista varázsa, mint ő. Láttuk, hogy milyen hihetetlen dolgokat művelsz szerte a világon és ezt soha, egyetlen madridi sem felejti el. Fiatalon érkeztél és szimbólummá, egyik nagy legendánkká váltál – fogalmazott a presidente.

Benzema is lefutotta a tiszteleztköröket. – Nehéz ilyenkor megszólalni, de szerettem volna mindent megköszönni a Real Madridnak és a csapattársaimnak. Ez jó utazás volt az életemben. Szerencsés vagyok, hogy beteljesíthettem a gyermekkori álmomat. Soha nem felejtem el a Real Madridot, ám azt hiszem, itt az ideje, hogy távozzak és egy másik történetet írjak – mondta az aranylabdás csatár.

A madridiakra jellemző pompa, elegancia, a szentimentális búcsú volt most is a jellemző. Florentino Pérez szeret nagyban játszani (átigazolás, stadionépítés, Szuperliga...), a Zidane és az Ancelotti-korszak aranycsapataiból elszállingózó sztárok távozásánál is ugyanezt a teátrális megoldást alkalmazta. Cristiano Ronaldo kivétel volt, ő a pályán mondott búcsúbeszédet,

majd nyilvános levelet írt a szurkolóknak.

A tavalyelőtt távozó korábbi csapatkapitánnyal, Sergio Ramosszal hónapokon keresztül tárgyalt az elnök, de nem tudott vele megegyezni a szerződése meghosszabbításáról. Az egykori fagyos viszony a végére feloldódott, a középhátvédnek kijárt a látványos búcsúztatás.

Marcelo is meghatottan, könnyek között búcsúzott Madridból, pedig a végén alig-alig játszott, Carlo Ancelotti közölte vele, hogy nem tud bekerülni a kezdőbe. A Realt 15 év után elhagyó balhátvéd búcsúztatásának is megadta a módját a klubelnök.

Mindezek után a 14 év szolgálat után távozó Karim Benzema is megkapta a neki járó tiszteletet. Jóllehet, talán éppen maga az elnök akadályozhatta volna meg a távozását, ha időben új szerződést ajánl neki. De erről szó sem volt, Pérez fél szemmel a 2024-es stadionavatóra akarja felépíteni a legújabb korszak csodacsapatát. Kylian Mbappé és/vagy Erling Haaland érkezhet a Bernabéuba, és ekkor már nem lesz szükség a negyven felé menetelő Benzemára. Ezért nem is könyörgött a franciának azért, hogy maradjon.

A búcsúszimfóniától azonban nem tekintett el. Idén sem.

Borítókép: Pérez szép búcsúünnepséget szervezett Benzemának (Fotó: AFP)