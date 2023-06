Ezen múlhat a Ferencváros Bajnokok Ligája-győzelme

Egy döntetlen, egy vereség

A Fradi idén kétszer játszott a Vipers ellen a csoportkörben: a hazai meccsen 26-26-os döntetlent ért el a norvég bajnok ellen, azon a találkozón sérülés miatt Bíró Blanka, Szöllősi-Zácsik Szandra, Alicia Stolle és Kovacsics Anikó sem játszott. Utóbbi most sem állhat rendelkezésre, a többiek viszont igen. Az idegenbeli meccsen az FTC többször is vezetett, végül egy góllal, 27-26-ra kikapott Norvégiában. Emily Bölk volt a mezőny legeredményesebb játékosa, a Fradi német átlövője nyolc, az ellenfélnél Vjahirjeva és Jerábková is hét-hét gólt szerzett.