Mutatjuk a megunhatatlant: a Fradi győztes gólja több kivitelben + videó

Méhes Gábor szereti felemelni a hangját, a Sport TV kommentátora már több, magyar érdekeltségű meccsen, például a 2020-as férfikézilabda Európa-bajnokságon az oroszok ellen Mikler Roland győzelmet érő védésénél is eksztázishoz közeli állapotban közvetített.

Méhes a Ferencváros Bajnokok Ligája-elődöntőjét az Esbjerg ellen is hasonló hőfokon prezentálta, és Emily Bölk győztes góljánál a Sport TV jóvoltából mindenki láthatta a reakcióját. A hanghatás is érdekes, de egy helyben ugrándozó sportriporter is remek látvány. Íme:

Ugyanez a Fradi-kispad mögül:

És egy fokkal fegyelmezettebb kivitelben:

A női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjét ma 18 órakor rendezik, a Ferencváros a sorozat legutóbbi két győztese, a Vipers ellen játszik. A harmadik helyért az ötszörös győztes Győri Audi ETO a dán Esbjerggel játszik 15.15-től.