Íme, a Fradi-siker megfejtése: „Ez a Ferencváros!”

– Emlékszem, milyen volt a hangulat, amikor ősszel kikaptunk 40-20-ra Bietigheimben. Hát, most itt vagyunk a BL-döntőben. Tavaly ősszel mindenki a németeket várta a Final Fourba, aztán még a csoportból sem jutottak tovább. A BL ilyen műfaj: volt egy jó tavaszunk, és itt vagyunk a döntőben – folytatta Szucsánszki. Hozzátette, hogy a közönség nélkül biztosan nem sikerülhetett volna a bravúr. Majd rátért a Vipers elleni döntőre. – Tomori Zsuzsanna, a csapattársam mondta, hogy párszor már játszott BL-döntőt, és az eddigieket megnyerte. Akkor miért is izguljunk? – mondta a csapatkapitány. Szerinte borzasztóan erős a címvédő Vipers kerete, egy esély lehet, ha sikerül lelassítani a játékot. – Mi lehet a kulcs? A Lunde-faktor. Ismerjük a norvég kapust, ahogy ő is ismert minket. Anna Vjahirjeva a világ egyik legjobb játékosa, borzasztó sokat tud ebből a játékból. Vannak ágyúkkal rendelkező hatalmas lövők a Vipers keretében, és Jamina Roberts sem cselez rosszul, a szélsőik sokat és gyorsan futnak – jellemezte a mai ellenfelet Szucsánszki. Majd hozzátette: – A csúcson kell abbahagyni, s ha valaki azt mondja, hogy döntőt játszik a Final Fourban, és utána vége a pályafutásának, akkor az már valami. Az élet kegyes volt, hogy megadta nekem és a szezon végén távozó edzőnknek ezt a lehetőséget – értékelt az irányító.

Szucsánszki Zita (jobból a második). Fotó: Mirkó István

A kapus, Bíró Blanka szerint döntő volt a feljavult védekezés és persze az, hogy Alicia Stolle személyében egy magasabb kettes védő volt a pályán.

Bíró sem tudott betelni a szurkolók támogatásával. – Hidegrázós volt, a második félidőben közelebb voltam hozzájuk, és éreztem a támogató energiát.

Egyébként pedig azt tudom mondani, hogy ez a Ferencváros

– nyilatkozta a kapus. Bíró elmesélte, mi hangzott el a szünetben. – Sok mindenről beszéltünk. Nyilván arról is, hogy a nyitott védekezés ellen mi lehet a hatékony támadójáték. De úgy érzem, a kulcs a védekezés feljavulása volt. Hihetetlenül egységesen mentünk, öröm volt nézni – mondta a válogatott kapus.

Szóba került Tomori Zsuzsanna, aki tavaly a Vipers színeiben nyerte meg a BL-döntőt a Győr ellen, idén a Fradival nyerhet a Vipers ellen. – Remélem, tudja folytatni a pozitív mérlegét – jegyezte meg Bíró.

Dragana Cvijics, a szerb beálló elismerte, hogy nem a Ferencváros a mezőny legjobb csapata, de az FTC tud a legjobban harcolni.

Nekünk van a legnagyobb szívünk, és ez számított. Ez is számított. Nem szerencse volt az utolsó lövés, nehogy valaki azt higgye, hogy ez csak mázli volt. Megérdemeltük az utolsó gólt. Én kész vagyok már most odaadni a szívem a klubért. Ha szólnak, akkor ott vagyok a pályán, és lejátszom a döntőt, pedig nem vagyok fiatal

– viccelődött az Esbjerg legyőzése után a szerb játékos.

A Ferencváros–Vipers Bajnokok Ligája-döntőt ma 18 órakor játsszák, a Győr–Esbjerg bronzmérkőzés 15.15-kor kezdődik.