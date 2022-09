Kifakadt a Fradi edzője: Gyerekek, ez drámai!

Mindezekkel együtt a rutinosabb FTC tűnt a párharc esélyesének, azért is, mert az első fordulóban 27-23-ra legyőzte a dán Odensét, igaz, a német rivális is győzelemmel, méghozzá kiütéses győzelemmel rajtolt a cseh Baník Most ellen (46-23).

A meccs eleje nem is utalt arra, amibe aztán hamarosan beletorkollott. A Fradi szerzett vezetést, ami után a Bietigheim ugyan fordított 3-1-re, de 4-3-nál ismét szoros volt az állás. Ami azonban ezután történt, arra nehezen találhatók szavak. A németek elhúztak 8-3-ra, s ezután sem volt megállás, szünetben 18-9 volt az állás.

Az FTC a második félidőre sem tudta magát összekapni, Elek Gábor vezetőedző hiába kért időt másodszorra is, nem tudta felrázni a csapatát. A játék megszakítása csak arra volt jó, hogy ő megtalálja a megfelelő szavakat a játékosai produkciójára.

– Gyerekek, ez drámai!

Így fakadt ki az FTC edzője, de ezzel sem tudott hatni az övéire. A Bietigheim egyetlen percre sem ingott meg, hiba nélkül hozta le a meccset, s végül 40-20-ra megnyerte.

Az FTC fennállása legsúlyosabb vereségét szenvedte el a Bajnokok Ligájában.

A házigazdáknál Maidhof kilenc, Kudlacz-Gloc öt gólt lőtt, a mezőny legjobbjának megválasztott Szikora 53 százalékos hatékonysággal (30/16) védett. Az FTC-ből Klujber Katrin hat találattal zárt.

Jövő szombaton a Ferencváros a Brest Bretagne együttesét fogadja Érden.

Győri siker A B csoportban a Győr a várakozásoknak megfelelően hazai pályán könnyedén, 44-25-re legyőzte a török Kastamonut és két forduló után százszázalékos. Az ETO ellenfel a harmadik fordulóban, szintén szombaton az ugyancsak francia Metz lesz.

Borítókép: Andrea Lekicset állítja meg a német védőfal (Fotó: AFP)