Táncolj, Vini! Elfajult a vita a madridi derbi előtt

– Az embereket bántja, ha egy boldog fekete brazilt látnak Európában. Az idegengyűlölő és rasszista támadások nem most kezdődtek ellenem. Hetek óta támadják a táncomat, pedig az nem is az enyém. Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Félix, Matheus Cunha is táncol, ahogy rengeteg zenész is. Ezek a táncok a világ kulturális sokféleségét ünneplik. Fogadjátok el és tiszteljétek. Nem hagyom abba – hangsúlyozta a Real támadója.