Marozsán tehetetlenül várja, hogy kedvezően alakuljon a sorsa

– Hihetetlenül jól szervált az ellenfelem az első két szettben, nehezen tudtam rajta fogást találni. Mindkét játszmában egy-egy alkalommal veszítettem el az adogatásomat, és Marterer ennek is közönhetően 2-0-s előnybe került – elevenítette fel a wimbledoni selejtező harmadik fordulójában történteket Marozsán Fábián. – A harmadik játszmában valamelyest változott a képlet, sikerült eljutnunk a rövidítésig, itt én voltam a jobb. Kezdtem érezni, hogy fizikálisan és mentálisan is kezdek egyre feljebb kapaszkodni, ebből a szempontból előnybe kerültem az ellenfelemmel szemben. Különösen úgy, hogy a negyedik szettet is megnyertem, kiegyenlítettem. 2-2 után úgy tűnt, belülről úgy éreztem, hogy képes leszek a mérkőzés megnyerésére. Mivel elvettem az ellenfelem szerváját, egyre közelebb kerültem a célhoz. Ám ekkor hullámvölgybe kerültem, és sajnos nem tudtam megtartani a brékelőnyömet. Ennek ellenére voltak komoly lehetőségeim: 5:5-nél fogadóként két bréklabdám volt, de nem tudtam élni a lehetőséggel, tenyeres egyenes ütéseket rontottam. A meccsben maradásért adogatva szinte azonnal három meccslabdával szembesültem, de mindegyiket sikerült hárítanom. A negyediket azonban nem. Kikaptam – mesélte a Magyar Nemzetnek Marozsán Fábián, aki szerencsés vesztesként még ott lehet a wimbledoni főtáblán.