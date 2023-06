Tekintélyes párossal készül a magyar válogatott a csehek ellen

Mint a legtöbbször, most is evés közben jött meg az étvágy. Amikor a Európa-bajnokság kezdete előtt a szövetség és a magyar csapat vezetői a továbbjutást határozták meg célként, konkrét helyezés nem hangzott el, de mindenki inkább a csoport második vagy harmadik helyére gondolt. A címvédő szerbek elsősége szinte megkérdőjelezhetetlennek tűnt, ám összejött a bravúr, a harmadik körben a magyar válogatott legyőzte a favoritot, az élen végzett, és ez már új célok megfogalmazására is feljogosítja.

Határ Bernadett (44) védekezésben remekel Fotó: fiba.com

A negyeddöntőbe jutással például Székely Norbert együttese már világbajnoki selejtezősnek mondhatja magát, és ha bekerül az Eb legjobb öt csapatába – a franciák mellett –, akkor indulhat a jövő februári olimpiai selejtezőben, ami komoly előrelépés a magyar női kosárlabda életében. Ennek érdekében a negyeddöntő vesztesei szombaton „alsóházi rájátszást vívnak”, és ennek két győztese csap össze az ötödik helyért a vasárnapi záró napon. Abban persze mindenki reménykedik, hogy ebben Kiss Virágék nem lesznek érdekeltek, és ők a hétvégén éremért csatáznak majd.