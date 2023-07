Bronzeső és egy olimpiai kvóta hullott versenyzőinkre az Európa Játékokon

Triatlonban a csapatversenyben Krakkó egyik zöldövezetében, a Nowa Huta tó környezetében kialakított pályán 300 méter úszás, öt kilométer kerékpározás és másfél kilométer futás várt a versenyzőkre. Már korán reggel szakadt az eső, ami a verseny idején szerencsére mérséklődött, de a csúszós útfelület igen megnehezítette a versenyzők dolgát. Tizenöt nemzet szerepelt a rajtlistán, a hollandok azonban visszaléptek, így 14 csapat küzdött az érmekért. A versenyszám nem számított bele a párizsi olimpiai kvalifikációba. A mieink a 8-as rajtszámot kapták.

A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint Kiss Gergely elsőként jött ki a tóból az úszás után. Bragmayer Zsanett is tartotta az élmezőnyben a pozíciót, Dobi Gergő hozott némi izgalmat, amikor a nyolcadik helyig visszacsúszott, de a futás során javított. A befejezőember, Kropkó Márta harmadikként, hat másodperces hátránnyal végzett az úszásban, ezután jöttek a további izgalmak: meglesz-e a magyar érem. Hétfős boly tekert együtt az élen jelentős előnnyel a többiekhez képest, majd a futás során a magyar lány a zónát negyedik helyen elhagyva, sokáig tartva pozícióját, majd hatalmasat hajrázva harmadik lett – a vele szorosan rivalizáló svájci büntetést kapott, már nem vett részt a sprintben –, így vegyes váltónk megszerezte a bronzérmet, a magyar küldöttség 25. medálját.

– Ez óriási csapatmunka volt. Befejező voltam, ma nagyon gyorsak voltak a lábaim, meg akartam csinálni, hajtott a csapatszellem. Az elsőtől a hetedik helyig minden benne volt ebben a futamban, eléggé nyitott verseny volt. Nagyon boldog vagyok, őszintén nem gondoltam volna, hogy harmadikok leszünk – nyilatkozta Kropkó Márta.

Öttusában a női versenyben Gulyás Michelle a hetedik helyen végzett, Barta Luca 13., Guzi Blanka 14. lett, a magyar csapat pedig a németek és a litvánok mögött végezve bronzérmet szerzett. Az Európa Játékokon, amely ebben a sportágban Európa-bajnokság is egyben, nyolc olimpiai kvótát osztottak ki, azzal a megszorítással, hogy egy nemzetből nemenként csak egy versenyző juthatott kvalifikációhoz. Az már a keddi elődöntő után eldőlt, hogy a nőknél biztosan lesz magyar kvóta, mivel nyolc ország képviselői kerültek be a fináléba. A kvalifikációt az öttusázók névre szólóan szerzik különböző versenyeken, illetve majd rangsor alapján, de ha egy országból nemenként kettőnél több kvóta jön össze, akkor az adott szövetség, végső soron pedig a nemzeti olimpiai bizottság dönt arról, melyik kettő indulhat Párizsban.

A kick-boxosok versenyein Veres Richárd, Török Szonja Hajnalka, Czégény Cintia, Kondár Anna és Száraz Gergő is bronzérmes lett. Veres a férfi pointfighting kategória 63 kilogrammos súlycsoportjában, Török a női pointfighting kategória 50 kilogrammos súlycsoportjában, Czégény a női full-contact kategória 60 kilogrammos súlycsoportjában, Kondár a női pointfighting kategória 70 kilogrammos súlycsoportjában, Száraz Gergő a férfi light-contact kategória 63 kilogrammos súlycsoportjában végzett a harmadik helyen. De még lesznek csillogóbb érmeink is a sportágban, mert a pointfighting kategóriában a férfiaknál Bálint Martin (74 kg), a nőknél Busa Andrea (60 kg) döntőbe jutott, miként a férfiaknál kick-lightban Fésű Lajos (79 kg) is.

További jó hír, hogy a negyeddöntőben és az elődöntőben is simán nyert, így fináléba jutott Janicsek Zsanett és Vasas Lea a krakkói Európa Játékok teqball női párosainak versenyében.

Borítókép: Indokolt az öröm: ragyogó versenyzéssel bronzérmes a Kiss Gergely, Bragmayer Zsanett, Dobi Gergő, Kropkó Márta összeállítású triatlon vegyes váltó az Európa Játékokon (Fotó: MOB-Média/Tumbász Hédi)