Az atlétikai vb miatt már a héten elkezdődnek a lezárások Budapesten

Az atlétikai világbajnokság egyik leendő szurkolói zónájába, az Erzsébet térre költözött a visszaszámláló-tábla, itt már augusztus 15-én megkezdődnek a programok. Emellett a Nemzeti Atlétikai Központban is lesz egy szurkolói zóna, ahová a világbajnokságra váltott jeggyel lehet majd belépni.

– Idén Budapest a világ sportfővárosa, hiszen ebben az évben az atlétikai vb lesz a legnagyobb sportesemény a világon – idézi Németh Balázs, a szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának szavait az Origó. – Eddig kilencvenkilenc különböző országból, csak a vb miatt ideérkező, több tízezer külföldi szurkoló kétszázezernél is több vendégéjszakát tölt majd el Budapesten. Mindez a vb ideje alatt komoly turisztikai bevételtöbbletet hoz, de hosszú távon is megtérül, hiszen a látogatók jó élménnyel hazautazva még tovább népszerűsíthetik hazánkat. Természetesen egy ilyen léptékű és hozadékú rendezvény velejárója az is, hogy beleszól a város életébe, és az itt lakóknak változtatniuk kell a megszokott közlekedési szokásaikon.

A Nemzeti Atlétikai Központ környékét nem betonozzák le, emiatt autóval nem lehet majd a stadion közvetlen környékén parkolni, a helyszín azonban hajóval, villamossal, HÉV-vel és kerékpárral könnyen megközelíthető.

A belvárosban már ezen a héten megkezdődnek az útlezárások, erről további információk az atlétikai világbajnokság honlapján érhetőek el.

Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik meg.

Borítókép: Németh Balázs a keddi sajtótájékoztatón (Fotó: Origó/Polyák Attila)