Három körben alakul ki a magyar csapat a budapesti világbajnokságra

A magyar csapatba már biztosan nevezhető Kozák Luca (100 gát), Halász Bence (kalapácsvetés), Molnár Attila (400 m), Kéri Bianka (800 m), Madarász Viktória és Récsei Rita (női 35 km gyaloglás), Helebrandt Máté (férfi 35 km gyaloglás), valamint Szabó Nóra és Kovács-Garami Katalin (maraton).

– A „Road to Budapest” ranglista jelenlegi állása alapján kijelenthető, hogy további 10-14 versenyző jó esélyekkel nevezhető lesz az augusztus másodikán megjelenő, frissített ranglista alapján is, nevesíteni azért nem érdemes, mert előfordulhatnak akár nagyobb mozgások is a rangsorban az úgynevezett „last chance” versenyek után.

A következő fontos dátum az augusztus 5-e, amikorra kiderül, hogy a nemzeti szövetségek kinek az indulási szándékát vagy lehetőségét törölték a listáról. Ezért a frissített lista alapján csak 5-én lehet kijelenteni, hogy kik kerültek előrébb a rangsorban, és ezzel véglegesen lezárul a „Road to Budapest” küldetése

– jegyezte meg Scheidler Géza, felhíva a figyelmet arra is, hogy ezt követően a rendező jogán Magyarországnak lehetősége van további atlétákat nevezni, és ezek elfogadása után tudnak végleges csapatot hirdetni. Ez lesz a harmadik kör, amikor a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalosan is bejelenti az induló atléták névsorát.

Közben kiderült, hogy a világbajnokságon mindössze négy számban biztosan nem indul magyar, ezek: férfi és női 10 ezer méteres futás, női 3000 méteres akadályfutás és férfi rúdugrás. A budapesti vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, ezenkívül az utcai futó- és gyaloglóversenyeknek a Hősök tere ad otthont.

Borítókép: Halász Bence a hétvégén olimpiai szintet dobott (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)