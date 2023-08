Dzsudzsák fantasztikus meccsre készül a Lokival + videó

– Az egész szezonban azért dolgoztunk, hogy itt lehessünk, és ezt most szeretnénk kiélvezni. A Rapid az esélyesebb, de ettől függetlenül nem adjuk fel, és harcolni fogunk – fogalmazott Szrdjan Blagojevics, a DVSC edzője a Rapid elleni Konferencialiga-selejtező előtt tartott sajtótájékoztatón.

A Loki edzője határozottan kijelentette, hogy megalkotta a stratégiát a Rapid elleni mérkőzésre. – Megvan a tervünk a holnapi mérkőzésre, de sok függ attól, ami a pályán történik. Igyekszünk a saját játékunkhoz ragaszkodni, de tisztában vagyunk az ellenfelünk erejével, és meglátjuk, mi sül ki ebből a pályán.

A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is bízik a csapatban. – Minden körülmény adott, hogy egy fantasztikus meccset játsszunk egy remek stadionban sok szurkoló előtt, nagyon sokan kísértek el minket is. Remélem, holnap is bizonyítjuk, hogy a csapat meg tud felelni a saját elvárásainak. Választ kapunk arra, hogy mennyire leszünk bátrak, és mennyire tudunk csapatszinten együttműködni – mondta a válogatottsági rekorder.

Borítókép: A csapatkapitány reménykedik a hatékony csapatjátékban (Forrás: Facebook/DVSC)