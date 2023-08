Rossit faggatták Liverpoolban – Szoboszlai ennek nem fog örülni

Támadó vagy szélső középpályás, esetleg hamis kilences vagy mélységi irányító. Csak úgy repkednek a posztok Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban. A Liverpool nyáron szerződtetett labdarúgója eddig több pozícióban is kipróbálta magát az új csapatában; legutóbb, a Bournemouth elleni bajnoki mérkőzésen Alexis Mac Allister kiállítása miatt kénytelen volt az addig megszokottnál mélyebben játszani, az úgynevezett hatos pozícióban számított rá az edzője, Jürgen Klopp.

Szoboszlai ezt a feladatot is megoldotta, a 3-1-re megnyert bajnoki után a meccs legjobbjának választották. A magyar válogatott csapatkapitánya a találkozó után az M4 Sportnak elmondta: reméli, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány nem hallotta a szavait. – Remélem, Rossi nem hallgatja, mert még ő is hatost akar belőlem csinálni. […] Néha még szólnia is kellett az edzőnek, hogy kicsit nyugodtabban, hatos vagyok és nem tízes vagy nyolcas – mondta akkor Szoboszlai.

Íme, bővebben:

Marco Rossi véleményét fontosnak tartották az angol kollégák, a szövetségi kapitány a Liverpool.com-nak nyilatkozott a „Szoboszlai-kérdésben”. – Valóban úgy gondolom, hogy a jövőben fantasztikus hatos lehet – utalt Rossi a védekező(bb) belső középpályás posztra. – Minden képessége megvan ahhoz, hogy Andrea Pirlóhoz hasonló játékossá váljon. Az utóbbi tizenöt évben ő volt a legjobb ebben a pozícióban – vette észre a magyar válogatott csapatkapitányáról alkotott Rossi-véleményt a Metropol.

Rossi úgy véli, Szoboszlai kivételes rúgótechnikájából fog a legtöbbet profitálni az angol sztárklub. – Többet kell lőnie, mert akár jobbal, akár ballal lő Dominik, senki nem fog panaszkodni. Sok-sok erőssége van, persze gyenge pontjai is, amiknek a javításán keményen dolgozik. De a legnagyobb erénye egész biztosan ez. Több mint fél évszázada vagyok a labdarúgásban, és azt kell mondanom, hogy nem emlékszem ötnél több olyan játékosra ebből az ötven évből, akiknek olyan vagy jobb lövésük volt, mint neki – áradozott Szoboszlai rúgótechnikájáról Marco Rossi, aki szerint a párját ritkító liverpooli közönség támogatásával focistánkból olyan egyéniség válhat, amilyen a mágikus 8-as mezszáma korábbi ikonikus viselője, Steven Gerrard volt.