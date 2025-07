Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül a nadrágszíjas viharszakértő okoskodását

„Azt mondja a Magyar nevű nadrágszíjas családvédő, hogy »egy zápor« miatt lezárták a repteret, és biztos Lázár ennek is az oka” – írta hivatalos közösségi oldalán Kocsis Máté, majd zárójelben hozzátette: természetesen ezt az ügyet is egy saját magáról készült képpel illusztrálta.

A Fidesz frakcióvezetője megszólította a Tisza-vezért: „ Figyelj, te szerencsétlen! Nagy mázli, hogy nincs a kezedben ilyenkor döntési felelősség, mert az a kis zápor egy brutális vihar volt kb. 100 km/h-s széllökésekkel, és létezik a világon üzem- és utasbiztonság is. Ha olvasnál is néha, nemcsak írnál és fröcsögnél, akkor tudnád, hogy a vihar törmeléket is hordott a Liszt Ferenc reptér kifutópályáira, ami veszélyezteti a gépek fel- és leszállását.” Kocsis Máté leírta, megértik, hogy nagyon sietős a Tisza párt vezérének útja Manfred Weberhez Brüsszelbe, jelentenie kell, hogy mit rombolt az elmúlt időszakban Magyarországon, de nem csak ő ülne azon a gépen.

Kocsis Máté úgy folytatta: „Nyilván te már ott tartasz, hogy egy viharról is Lázár János tehet, de az, hogy ha rajtad múlna, kockáztatnád mások életét, döbbenetes. Jobb mindenkinek, ha csak fotóztatod magad, annak te is örülsz, és mi is jót mulatunk. A manökenpártod valamelyik tagja az agyalágyult posztod előtt megkérdezhette volna legalább az AI-t, ha már ehhez sem értetek, és akkor az alábbi válaszokat adná (csak ha érdekel, de nyilván nem az emberek biztonsága számít neked, csak a like-ok, te bohóc):



Nagy viharban a repülőgépek fel- és leszállása számos komoly kockázattal és veszéllyel jár, ezért viharos időben a repülőgépek fel- és leszállását általában elhalasztják vagy átirányítják.



Turbulencia: A viharokban gyakori erős, hirtelen változó légmozgások miatt a repülőgép irányítása nehezebbé válik, a gép rázkódhat, magasságot veszíthet, ami az utasok és a személyzet sérülését is okozhatja.

Villámcsapás: Bár a modern repülőgépek szerkezete (Faraday-kalitka) megvédi az utasokat és a fedélzeti rendszereket, a villámcsapás átmeneti műszaki problémákat, elektronikai zavarokat okozhat.

Jegesedés: A túlhűtött vízcseppek a repülőgép felületére fagyhatnak, ami rontja a gép aerodinamikáját, nehezíti vagy ellehetetleníti az irányítást, akár balesethez is vezethet.

Erős szél és széllökések: Ezek jelentősen befolyásolják a repülőgép mozgását, különösen leszálláskor és felszálláskor, akár letéríthetik a pályáról, vagy megnehezíthetik a biztonságos földet érést.

Láthatósági problémák: Heves eső, sűrű felhők vagy köd jelentősen rontják a pilóták látási viszonyait, ami megnehezíti a navigációt, a pályára igazodást és a biztonságos leszállást.

Navigációs és kommunikációs zavarok: A vihar elektromos aktivitása (például villámlás) zavarhatja a repülőgép fedélzeti rendszereit, rádió- és navigációs berendezéseit.

Földi veszélyek: A repülőtéren a vihar miatt előfordulhatnak akadályok, vízátfolyások, vagy a villámcsapás veszélye a földön tartózkodó személyzetre is kiterjed.” – sorolta fel a Fidesz frakcióvezetője, majd így zárta sorait: „280 nap, és felkenődsz a falra!”