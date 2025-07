Újra megindult a forgalom Ferihegyen

Ferihegyről se ki, se be – számolt be korábban a Magyar Nemzet arról, hogy néhány órára leállt a forgalom a repülőtéren. Megkeresésünkre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szóvivője, Valentiny Katalin azt mondta, a rendkívüli időjárás Ferihegyet is érintette, a futópályákra kerülő törmelék miatt a pályákat biztonsági okokból átmenetileg lezárták, majd a takarítás után délután négy óra magasságában az 1. pályát újranyitották.