Szenzációs videóval mutatta be Roberto Mancinit a szaúdi szövetség

Roberto Mancini két hete rukkolt elő a meglepő bejelentéssel: egy hónappal a 2024-es Eb-selejtezők folytatása és tíz hónappal a kontinenstorna előtt lemondott az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztségéről. Mancini 61 mérkőzésen irányította az olasz labdarúgó-válogatottat, ezeken a mérlege 39 győzelem, 13 döntetlen és 9 vereség, azaz az eredmények nem indokolták a döntését, így hamar lábra kapott a hír, hogy egy új feladat miatt adta fel ezt az állását, igaz, ő más magyarázatot adott. Ez most bizonyossá vált: a szaúd-arábiai szövetség a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Roberto Mancini lesz az ország válogatottjának a szövetségi kapitánya, akit az oldalon egyébként látványos videóval mutatnak be. Ebben ő ezt mondja: Európában történelmet írtam, itt az idő, hogy most történelmet írjak Szaúd-Arábiával is.

Az olasz edző 2027-ig írt alá, a La Gazzetta dello Sport szerint évente 25 millió euró (mintegy 9.5 milliárd forint) körüli fizetést kap majd. Első mérkőzése a válogatott kispadján szeptember 12-én lesz: a zöld sasok az angliai Newcastle-ban fogadják Costa Ricát, ezt követően néhány nappal pedig Dél-Korea ellen is itt játszanak.

A 2026-os világbajnokság ázsiai selejtezőjét Mancini csapata Jordánia, Tádzsikisztán, illetve a Kambodzsa–Pakisztán párharc győztesével egy csoportban kezdi meg novemberben.

