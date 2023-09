A Vidi edzője elemezni akarja a hibákat – ha lesz erre lehetősége

A Paks 2-0-ra nyert a Fehérvár ellen a labdarúgó NB I hatodik fordulójának szombati mérkőzésén, a találkozó végén a két edző értékelt. Bognár György, a hazaiak mestere kiemelte, hogy a játékosai megfelelően reagáltak az elmúlt fordulóban a Ferencváros ellen elszenvedett 6-1-es vereségre. Bartosz Grzelak, a Vidi edzője pedig elismerte, hogy a jobbik csapat nyert.

Bognár György: – Nagyon sokat kellett melózniuk a srácoknak, a profi futballban nagyon fontos, hogy az ember tudjon veszíteni. A Vidi egy játszós csapat, minden labdát meg akarnak játszani, ilyen szempontból a letámadás is jobban ül ellenük, sokszor ott tudjuk tartani a labdát az ellenfél térfelén hosszú ideig, ez döntő momentum a Fehérvár elleni mérkőzéseken. Nagyon örültem Mezei góljának, mert játékhiánya volt, keveset játszott eddig, de most úgy alakult, hogy be tudtam küldeni. Kértem tőle, hogy minden szögből lőjön, nagyon jó bal lába van, de az összjátékérzéke is kiváló. A labdái is jók voltak, egyérintőből nagyon jól forgatta a játékot, jó passzai voltak, a játékának majdhogynem jobban örülök, mint a góljának. A válogatott szünet alatt mindennel foglalkozni kell. Nagyon egyforma és kiegyensúlyozott ez a bajnokság, a Fradi mögött bárki bárkit, bárhol elverhet, ilyen szempontból jó és nyílt a bajnokság. Minden meccsre külön kell készülni, koncentrálni, itt nem lehet sorozatokban gondolkodni.

Bartosz Grzelak: – Nem voltunk elég jók, sok labdát adtunk el a mérkőzés egész ideje alatt, ez pedig megnehezíti azt, hogy felépítsük a támadójátékunkat. Gratulálok az ellenfélnek a három ponthoz, ma jobbak voltak nálunk. Meglepődtem a mai teljesítményünkön, talán nem nőttünk fel ahhoz a feladathoz, hogy hétről hétre nyerjünk. Benne vagyunk egy folyamatban, ha jó csapat akarunk lenni, akkor el kell érnünk egy stabil szintet, hogy hétről hétre jól tudjunk teljesíteni, ettől ma messze voltunk. Láthatták, mennyi helyzetünk volt, több, mint az ellenfelünknek, de ezeket nem tudtuk értékesíteni. Nem szabad kihagyni ennyi helyzetet és nem szabad gólokat kapni, ilyen egyszerű a futball matematikája.

A Vidi edzőjét megkérdezte az M4 sport riportere, hogy mennyire érzi biztosnak a pozícióját. – A döntés nem az enyém, de amilyen sok változtatás volt nyáron a csapatban, azután tudtuk, hogy nem leszünk a bajnokság elején, tudtuk, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szenvednünk kell. Múlt héten volt egy jó hétvégénk, azt megelőzően pedig döntetlent értünk el a Puskás ellen, vissza kell térnünk a győzelmekhez. Ez egy hosszú távú projekt, de a döntés nem az enyém.

