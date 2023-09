Szoboszlai a pályán vágott vissza a nekirontó csehnek – megint nyert a Liverpool

Szoboszlai Dominik a csütörtöki, linzi Európa-liga-csoportmeccs után visszakerült a Liverpool kezdőcsapatába a West Ham elleni bajnokin. A meccs elején azonban Tomás Soucek volt az egyik főszereplő. A cseh középpályás két hete a Puskás Arénában csúnyán odalépett a már földön fekvő magyar sztárnak, amit Szoboszlai nem hagyott szó nélkül, azonnal felpattant és ellenfele arcába üvöltött.

Jürgen Klopp újra végig a pályán számolt Szoboszlai Dominikkal. Fotó: Szilágyi Anna

Most a Premier League-ben találkoztak újra, és Soucek a hatodik percben kis híján megszerezte a vezetést a West Hamnek. Antonio három liverpoolit játszott át, majd a beadása után a cseh jól fejelte kapura a labdát, ám Alisson óriási bravúrral védett.

Mondhatni, idénybeli szokásához híven gyengén kezdett a Liverpool, a WHU a nyolcadik percben újabb gólt szerezhetett volna, ezúttal Soucek adott be és Antonio fejelt üresen, de nem találta el a kaput nagy helyzetben. A Liverpool a legutóbbi öt meccséből négyet is úgy nyert meg, hogy hátrányból fordított.

Szoboszlai vs. Soucek a válogatottban:

Soucek ? Szoboszlai has done it before pic.twitter.com/k3dc2J6Jyk — Nolaned (@ghtumm) September 24, 2023

A gyenge kezdés most is megvolt, a hátrányba kerülést viszont elkerülte Jürgen Klopp együttese, a 15. percben egy gyors kontra végén Mohamed Szalah harcolt ki tizenegyest, majd a sértett jogán be is lőtte azt – 1-0.

A 42. percben kiegyenlített a West Ham, Bowen–Antonio–Coufal–Bowen volt a labda útja, a végén utóbbi fejelt Alisson kapujába –1-1. Pár perccel később máris visszaszerezte volna az előnyt a Liverpool, Szoboszlai adott mesteri passzt Curtis Jonesnak, aki a kapuba lőtt, de hajszálnyit lesen volt, így nem adták meg a találatot a VAR-vizsgálat ellenére sem.

A félidei 1-1 után a Liverpool Darwin Núnez révén szerezhette volna meg újra a vezetést, de a kolumbiai csatár nagy helyzetben hibázott. Ami késett, nem múlt, a 60. percben Alexis Mac Allister szép indítása után Núnez ezúttal már nem rontott – 2-1. A végeredményt a 84. percben a csereként beállt Diogo Jota állította be Robertson szöglete és Van Dijk lefejelt labdája után a kapuba lőve – 3-1.

Szoboszlai a hatodik angol bajnokiját is az elejétől végigjátszotta, szép passzokat adott, sokat dolgozott, olykor finom megoldásokkal, egy sarkazással is jelentkezett, és ha kellett, keményen beleállt a páharcokba, így tett egyszer régi ismerőse, Soucek ellen is.

A Liverpool középpályáján ezúttal nem Szoboszlai, hanem Mac Allister játszott mélyebben, a magyar középpályás így közelebb futballozott az ellenfél kapujához. Így is működött a játék, főleg a szünet után.

Kerkez Milos öngólja után kikapott a Bournemouth

A Bournemouth Dominic Solanke góljával már a 25. percben megszerezte a vezetést a Brighton & Hove Albion otthonában, ám Kerkez Milos az első félidő hosszabbításában, a 47. percben egy beadás után a saját kapujába csúsztatta a labdát, így a szünetben 1-1 volt az állás. A Bournemouth nem reagált jól a beszedett találatra, a második félidő legelején újabb gólt kapott, a Brighton pedig végül 3-1-re győzött. Hibája ellenére Kerkez végig a pályán maradt, így Szoboszlaihoz hasonlóan ő sem hagyott ki még egy percet sem ebben a Premier League-idényben.