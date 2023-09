Dárdai Pál ilyet még nem tett a fiaival ebben az idényben

A Hertha az előző fordulóban fontos, 3-0-s győzelmet aratott a Braunschweig ellen, de vezéráldozattal járt a siker, ugyanis ifjabb Dárdai Pál (Palkó) megsérült, ami miatt már meg is műtötték, és várhatóan csak januárban térhet vissza a pályára. Dárdai Pál bánkódott is emiatt, nemcsak mint apa, hanem mint vezetőedző is.

Dárdai Pál nehéz és igen fontos győzelmet aratott a Herthával. Fotó: MTI/Ronald Wittek

– Valamit ki kell találnunk, talán még a játékrendszerünkön is változtatni kell, mert nincs olyan játékosunk, aki egy az egyben pótolhatná Palkót – búslakodott a Hertha magyar edzője a kieli meccs előtt.

Elnézve a berliniek kezdőjét, valóban változtatott Dárdai a formáción, hiszen a legutóbbi meccseken a 4-3-3-as felállást választotta, amelyben egy középcsatár kapott helyet a volt diósgyőri és debreceni Haris Tabakovic személyében. Ezúttal viszont a sérült Dárdai Palkó helyére egy újabb középcsatárt állított a csapatba, Smail Prevljak először volt kezdő az idényben.

A végén Dárdai Bence volt a Hertha hőse

Így aztán a Hertha ezúttal két csatárral állt fel, a középső Dárdai fiú, Márton viszont ugyanúgy védekező középpályásként lépett pályára, mint az elmúlt meccseken – akárcsak az apja annak idején. Úgy tűnt, hogy a formációváltás bejött a Herthának, hiszen a csapat félidőben 2-0-ra vezetett, az első gólt ráadásul a Palkót helyettesítő Prevljak szerezte a 27. percben, majd a 39.-ben Bouchalakis növelte az előnyt.

Szünet után néhány perc alatt elszórakozta előnyét a Hertha. A Kiel az 54. percben szépített, majd mindössze három perccel később tizenegyesből ki is egyenlített. A Hertha nem először adott ki a kezéből előnyt a szezonban, korábban a Magdeburg ellen négyszer is vezetett, végül mégis kikapott 6-4-re.

Most legalább a vége jól alakult. A 88. percben tizenegyeshez jutott a Hertha, de Tabakovic hibázott, aztán a 92. percben újabb büntetőt lőhettek a berliniek, egy szöglet után a csereként beállt Dárdai Bence harcolta ki a tizenegyest, s ekkor már Reese állt a labda mögé, aki belőtte a győztes gólt. A 3-2-es sikerével Dárdai csapata feljött a kilencedik helyre a német másodosztályban.

Mit tett Dárdai Pál a fiaival, amit eddig még nem?

A meccs különlegessége az volt, hogy ebben az idényben a Hertha az első perceit futballozta úgy, hogy Dárdai Pál három fia közül egyik sem volt a pályán. A magyar edzőt korábban sok támadás érte amiatt, hogy a fiait rendszeresen szerepelteti, és a Hertha az eddigi hét meccsén (hat bajnoki, plusz egy kupatalálkozó) egyetlen percet sem játszott úgy, hogy legalább az egyik Dárdai ne lett volna a pályán.