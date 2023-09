Újra körözi a rendőrség a volt magyar válogatott csatárt – sikkasztás a vád

A rendőrség hivatalos oldalán, a Police.hu-n elérhető körözött személyek listáján újra szerepel Tokody Tibor, akit márciusban félmilliós tartozás miatt kerestek. Most ugyanúgy sikkasztás a vád, a rendőrség már szeptember 8-a óta körözi Tokodyt, az információt most szúrta ki a Sportál.

Tokody Tibor megint bajba került. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Tokody ellen először 2021. július 7-én indult a körözés sikkasztás vádja miatt, majd idén márciusban a volt válogatott futballista neve lekerült a listáról, mégpedig sajtóhírek szerint azért, mert miután meglátta a róla szóló cikkeket, besétált a rendőrségre, és feladta magát.

Korábbi sajtóhírek szerint Tokody félmillió forintos tartozás miatt került bajba. Korábban egy reptéri transzfereket bonyolító cégnél dolgozott, és a gyanú szerint nem tudott elszámolni az utasoktól származó bevétellel, ezért tettek ellene feljelentést. Az ügyben ki is hallgatták Tokodyt, aki ezután eltűnt a rendőrség látóköréből. Most viszont valamilyen okból újra körözik a volt újpesti csatárt sikkasztás miatt.

Tokody egykor góllal debütált a válogatottban

Tokody futballistaként utoljára az NB III-as Somosban játszott, ahol befejezte a pályafutását, azóta eltávolodott a sportágtól, állítólag egy italozóban is dolgozott csaposként.

Tokody az Újpest színeiben kezdte a profi pályafutását, 2004-ig szerepelt a liláknál, onnan került be a magyar válogatottba is, amelyben Gellei Imrénél 2001-ben góllal mutatkozott be egy Macedónia ellen 5-0-ra megnyert barátságos meccsen, majd két évvel később még egyszer, Luxemburg ellen szerepelt. Újpestről a német másodosztályú Rot-Weiß Oberhausenbe igazolt, majd később Győrben játszott, amellyel 2013-ban magyar bajnoki címet ünnepelt. Később megbízott edzőként még irányította is a csapatot néhány mérkőzésen.

Sok szurkoló azonban egy látványos öngólja miatt emlékezhet rá, még újpesti játékosként, egy Dunaferr elleni 2001-es meccsen átvett egy szögletből bejövő, ide-oda pattogó labdát, és felszabadítás helyett a kapu bal oldalába bombázott. Az eset nem sokkal a térfélcsere után történt, talán azt hitte, a másik kapunál áll…

Borítókép: Tokody Tibor már nem a futball miatt kerül be a hírekbe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)