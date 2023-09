Adósságai miatt is kellett az új tulajdonos a Liverpool futballcsapatának

A Liverpool többségi részvényeit birtokló Fenway Sports Group (FSG) jelentette be, hogy az ugyancsak amerikai illetőségű Dynasty Equity kisebbségi részesedést vásárolt a klub részvényeiből – szúrta ki az Origó. A Dynasty Equity 82 és 164 millió font közötti értékben szerzett 1,9-3,8 százalékban tulajdonrészt a klubban.

Jürgen Klopp és Szoboszlai Dominik új tulajdonost kaptak a Liverpool élére. Fotó: MTI/AP/Jon Super

A befolyt összeget adósságtörlesztésre és a tőkekiadások finanszírozására fordítja a többségi tulajdonos FSG, amely még tavaly novemberben közleményben tudatta, hogy nyitott lenne a Liverpool eladására. Azóta nem történt fejlemény az ügyben, és most is csak egy kisebb tulajdonrésztől vált meg az amerikai óriásvállálat.

A hírek szerint az FSG tárgyalt több befektetési csoporttal is, de a Dynasty Equity volt az egyetlen, amely megfelelőnek látszott a résztulajdonosi szerepkörre. Ezt a céget tavaly alapította Jonathan Nelson és Don Cornwell, akik azt tervezik, hogy kisebbségi részesedést vásárolnak a világ különböző klubjaiban, de a liverpooli még csak az első nagyobb befektetésük.

Az FSG 2010 októberében háromszázmillió fontért vásárolta a Liverpoolt, amelyet jelenleg 4,3 milliárd fontra becsülnek. Tehát az amerikai tulajdonos érkezése óta több mint a tízszeresére növekedett a klub értéke, ami persze az eredményeknek is köszönhető volt. Jürgen Klopp vezetésével a Liverpool megnyerte a Bajnokok Ligáját és a Premier League-et is az említett időszakban, most pedig Szoboszlai Dominik az egyik vezére az újjáépülő csapatnak.

Érdekesség, hogy a közelmúltban a másik liverpooli Premier League-csapat, az Everton is tulajdonosváltáson ment át, ott a többségi tulajdonjogot vette át a szintén amerikai 777 Partners, amely korábban a német Herthába is befektetett.

