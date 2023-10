Fucsovics szettelőnyről kapott ki a korábbi top 10-es teniszezőtől

A világranglistán 52. magyar teniszező a nyitókörben a korábban a US Openen és a Roland Garroson elődöntős francia Gaël Monfilsszal találkozott, aki bár most csak 170. az ATP rangsorában, de pályafutása legjobbjaként a hatodik helyen is jegyezték. A szerdait megelőző két meccsüket Monfils nyerte: 2019-ben Madridban salakon három szettben, 2020-ban Dubajban két játszmában bizonyult jobbnak.

Fucsovics a nyitó körben búcsúzott (Fotó: Reuters/Emma Wallskog)



Harmadik csatájukat meggyőző játékkal kezdte a 31 éves Fucsovics, aki keveset hibázva kétszer is brékelte Monfilst, és 42 perc után előnyben volt. A második szettben a 37 éves francia 3:2-es vezetésénél fordult a kocka, Fucsovics két adogatójátékát is elveszítette, így Monfils egyenlített. A döntő játszmában egy gyors brékváltás után jutottak el a játékosok a hajráig, ahol Fucsovics ugyan 4:5-nél még hárítani tudott két meccslabdát, a következő adogatójátékát már nem tudta hozni, így 2 óra 16 perc után mehetett a hálóhoz kezet nyújtani ellenfelének.

Eredmény 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Gaël Monfils (francia)–Fucsovics Márton 2:6, 6:2, 7:5.