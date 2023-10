Mire készül Willi Orbán? Olyan súlyokkal dolgozik, mint a kajakosok

Willi Orbán szeptember 10-én, az 1-1-re végződött Magyarország–Csehország barátságos mérkőzésen sérült meg, le is kellett cserélni. Akkor azt jósolták, hogy várhatóan november közepén térhet vissza, most szombaton a Szerbia, majd kedden a Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőn semmiképpen sem játszjat. Ezúttal egy hét ide vagy oda sokat számíthat, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott november 16-én Bulgária vendége lesz, majd november 19-én a Montenegró elleni mérkőzéssel zárja az Eb-selejtezősorozatot. Most még nem tudhatjuk, mennyire lesznek fontosak ezek a meccsek, de megnyugató lenne úgy kalkulálni, hogy Marco Rossi számolhat a csapat egyik kulcsemberének számító középhátvéddel.

Willi Orbán és Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője (Fotó: AFP)

Jó hír érkezett Lipcséből, miként a Ripost kiszúrta, Marco Rose nyilatkozott az RB live oldanak és arról beszélt, Willi Orbán valószínűleg hamarabb visszatérhet, mint gondolták.