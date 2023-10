Szoboszlai a klub valaha volt egyik legjobb játékosára emlékezteti a legendát

Szoboszlai Dominik debütálása óta kimagasló teljesítményt nyújt a Liverpoolban, ez a klublegendának, napjainkban már televíziós szakértőként dolgozó Jamie Carraghernek is feltűnt, aki a Liverpool Echónak adott interjújában nem fukarkodott a dicsérettel, amikor a magyar középpályás került szóba.

Szoboszlai újabb nagyra becsült liverpooli elismerését vívta ki Fotó: AFP/Henry Nicholls

– Szoboszlai pazar labdarúgó. Úgy játszik, mint a legjobbak, és hiányzik a csapatból, ha nincs a pályán. Ezt nemcsak a kreativitása vagy a rúgótechnikája miatt gondolom, hanem a fizikalitása miatt is: a gyorsasága és az ereje megmutatkozik a párharcok során, és hatalmas területet fed le a pályán. Még ha nincs is jó meccse, akkor is nagy hatással van a játékra – véli az egykori védő.

Carragher ugyanakkor a Liverpool korábbi középpályáját kritizálókkal nem ért egyet.

– A korábbi középpályásainkról gyakran azt állították, hogy ugyan keményen dolgozó játékosokról van szó, a tehetségnek híján vannak. Szerintem ez nem volt igaz, de a mostani középpályásaink talán kreatívabbak, miközben szintén rengeteget robotolnak. Szoboszlai távoli lövései pedig szemet gyönyörködtetők. Steven Gerrard óta nem volt hasonló játékosunk, nem véletlen, hogy mindig hozzá hasonlítják Szoboszlait. Ugyan még fejlődnie kell, hogy elérje Gerrard szintjét, de úgy tűnik, hogy a Liverpool jó üzletet csinált vele – tette hozzá bizakodóan az angol exfutballista.

Borítókép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt szerzett a Leicester City elleni Angol Ligakupa-mérkőzésen az Anfield Stadionban 2023. szeptember 27-én (Fotó: MTI/AP/Jon Super)