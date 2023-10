A Realnál a trófeák ellenére is szenvedett, visszavonul az egykori csillag

Eden Hazard 2019-ben nagy reményekkel érkezett a Real Madridhoz, miután a Chelsea-nél eltöltött hét éve alatt posztján a világ egyik legjobb futballistájává nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy a spanyol gárda klubrekordot jelentő 115 millió eurót fizetett ki érte. A londoniak szélsőjeként hét trófeával (két angol bajnoki cím, két Európa-liga-, egy-egy FA-kupa- és Ligakupa-győzelem) gazdagodott, és bár a madridi időszaka a serlegeket (két spanyol bajnoki cím, egy-egy Bajnokok Ligája-, Király-kupa-, Európai Szuperkupa-, Spanyol Szuperkupa-győzelem, klubvilágbajnoki cím) tekintve ugyanolyan sikeres volt, a belga játékos kevéssé járult hozzá az eredményekhez, mivel a legtöbbször csak a kispadról vagy a lelátókról figyelte a társait.

Eden Hazard-nak a Real Madridnál eltöltött időszaka siralmas volt a londoni évekhez képest Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

Az okok a sérüléseiben keresendők, mert míg a Chelsea-nél hét év alatt 176 napot hagyott ki ilyen-olyan problémák miatt, addig a Real Madridnál ez a szám négy év alatt 360 napra rúgott. Így alapember sosem válhatott belőle, mindössze 76 mérkőzésen húzta magára a királyi gárda mezét, és ezeken csak hét gólt szerzett.

A sérülései és a belga válogatott korai kiesése miatt a katari világbajnokságon tavaly novemberben úgy döntött, hogy a nemzeti csapatban már nem lép pályára. És miután a Real Madrid a nyáron felbontotta az egyébként 2024 júniusáig szóló szerződését, Hazard-t ezek után a Royal Antwerppel boronálták össze, de a belga futballista végül klub nélkül maradt, és kedden bejelentette a visszavonulását.

– Hallgatnod kell a testedre, és a megfelelő időben abbahagynod. Tizenhat év és több mint hétszáz mérkőzés után úgy döntöttem, hogy befejezem a profi pályafutásomat. Valóra váltottam az álmomat, közben jól szórakoztam, és megannyi stadionban pályára léphettem szerte a világon. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a karrierem ideje alatt remek edzőim és csapattársaim voltak – mindenkinek köszönettel tartozom az együtt töltött szép időkért, mindannyian hiányozni fogtok. Emellett szeretnék köszönetet mondani a klubjaimnak, a Lille-nek, a Chelsea-nek és a Real Madridnak, illetve a Királyi Belga Labdarúgó-szövetségnek, hogy a válogatottban is szerepelhettem. Hálával tartozom a családomnak, a barátaimnak és a tanácsadóimnak, akik a jó és a rossz időkben is mellettem álltak. Végezetül köszönöm a szurkolóimnak a támogatást! Most annak jött el az ideje, hogy a szeretteimmel új kalandokban legyen részem. Hamarosan újra találkozunk, immáron a pályán kívül – írta az Instagram-oldalán Hazard.

Borítókép: Eden Hazard a Chelsea-nél töltötte pályafutása legjobb éveit (Fotó: AFP/Ozan Kose)