Ennyi volt, Eden Hazard is búcsút intett

Számítani lehetett rá, hogy a belga válogatott katari világbajnokságon való leszereplése után nagy változtatások lesznek a csapatnál. Így is lett, a távozását közvetlenül a kiesés után bejelentő Roberto Martínezt követően újabb fontos láncszem hagyja el a Vörös Ördögöket: a szövetségi kapitány után a csapatkapitány Eden Hazard is búcsút intett.

„Ma lezárok egy fejezetet. Köszönöm a szeretetet, a példátlan támogatást, a 2008 óta közösen megélt boldog pillanatokat. Úgy döntöttem, hogy befejezem a válogatottbeli pályafutásom, az utódok már készen állnak. Hiányozni fogtok…” – írta az Instagram-oldalán a Real Madrid futballistája.

Hazard 2008-ban, 17 évesen mutatkozott be a válogatottban, 126 alkalommal húzta magára a belga nemzeti csapat mezét, 2015 óta pedig a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte, pályára lépései alkalmával 33 gólt termelt, valamint 36 gólpasszt is kiosztott. 2018-ban a világbajnoki bronzérmet nyert gárda tagja volt, de a spanyol fővárosba való költözése óta folyamatosan sérülésekkel küzdött, így a válogatottban is egyre ritkábban játszott, Katarban 126 perc jutott neki a gyepen.

