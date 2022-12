Lebőgött a csapata a vb-n, távozik a kapitány

Amikor közvetlenül a 0-0-ra végződött Horvátország–Belgium mérkőzés után azt tudakolták Roberto Martínez szövetségi kapitánytól, hogy csapata kiesésének okán távozik-e a posztjáról, a spanyol szakember azzal tért ki a kérdés megválaszolása elől, nem alkalmas a pillanat, hogy erről beszéljen.

Úgy látszik, egy órával később viszont már alkalmas volt az időpont, mert bejelentették, hogy Martínez elbúcsúzik a belga kispadtól. Az edző 2016 óta, 79 mérkőzésen keresztül irányította a Vörös Ördögöket, a 2018-as világbajnokságon a bronzéremig vezette őket, amely a válogatott történetének legnagyobb sikere volt, a csütörtöki kudarc mégis a végállomást jelentette. De mint azt Martínez felfedte, nem mondott le, nem rúgták ki, egyszerűen csak nem újítják meg a katari torna végén lejáró szerződését – ez pedig már a vb előtt eldőlt.

– Igen, ez volt az utolsó mérkőzésem – ismerte el Martínez. – Hat évet töltöttem el itt. A 2018-as világbajnokság előtt annyi volt a célom, hogy kijusson rá a válogatott. Aztán annyira belevetettük magunkat a munkába, hogy végül bronzérmesek lettünk. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, csodálatos utat jártunk be. Hat olyan évünk volt, amikor bármit elérhettünk, amit akartunk. A csapat úgy játszott, hogy valóban örömöt tudott okozni az embereknek. Most el kell fogadnom, hogy nekem itt ér véget a történet. Nem mondok le, csak lejárt a szerződésem. 2018-tól kezdve rengeteg állásajánlatot kaptam kluboktól is, volt lehetőségem a távozásra, de hűséges akartam maradni.

A belga szövetség közleményében megköszönte a távozó kapitány ténykedését, ugyanakkor hozzátette, a válogatott cserben hagyta a szurkolóit a 2022-es vb-n nyújtott teljesítményével és korai kiesésével.

