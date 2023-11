A Barcelona nem élt a nagy lehetőséggel, várnia kell az ünnepléssel

Nagy lehetőség kapujában állt a Barcelona a Bajnokok Ligája H csoportjában: ha idegenben egyetlen pontot elcsíp a Sahtar Donyeck ellen, már biztos a helye a tizenhat között. Idegenben játszottak az ukránok is, hiszen a háború miatt a saját stadionjukban nem rendezhetnek nemzetközi mérkőzést, ezért Hamburg adott otthont ennek a találkozónak. Ahogyan azt várni lehetett, a papíron vendég katalánok azonnal kézbe ragadták az irányítást, csaknem felbillent a pálya, annyira csak egy térfélre korlátozódott a játék.

Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Ennek ellenére komoly helyzet nem alakult ki az ukrán kapu előtt, a házigazdák szórványos kontrái több veszélyt rejtettek magukban. Annyira, hogy egy pompás ellentámadás végén a 40. percben a Sahtar meg is szerezte a vezetést: Gocsoleisvili jobb oldalról érkező beadását Szikan Christensen mögül, nyolc méterről tökéletes ívben a bal felső sarokba fejelte – 1-0. Az ukránok a fordulást követően nagyobb önbizalommal futballoztak, gyakrabban mentek előre, ám a labdát továbbra is a Barcelona birtokolta többet, ez azonban továbbra is meddő fölény volt. Így nagy meglepetésre a katalánok kikaptak, így még várniuk kell a továbbjutás megünneplésével.

A roppant kiegyensúlyozott F csoportban kora este a Borussia Dortmund a Newcastle Unitedet fogadta. A két csapat a találkozót egyaránt négy ponttal várta, így nyilvánvaló volt, hogy a győztes lépéselőnybe kerül az utolsó két forduló előtt a másikkal szemben. A Dortmund hazai csapathoz illően próbált rohamozni, és az erőfeszítéseit siker is kísérte: a 26. percben Schlotterbeck rossz indítása után csak üggyel-bajjal jutott el az ellenfél tizenhatosáig, onnan aztán Sabitzer az ötös jobb oldala közeléből középre játszott, Füllkrug pedig négy méterről a léc alá lőtt – 1-0.

Füllkrug a gólját ünnepli. Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf

A második félidő kimaradt angol ziccerrel indult, és kiegyenlítettebb lett a játék, az angolok komoly erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében. Erre ráfizettek, mert nagyon kinyíltak, és a 79. percben két német vezethette a labdát egy védőre egy kontra során, Brandt végül nem passzolt, hanem kicsit balról, tizenegy méterről a bal alsó sarokba lőtt – 2-0. A Dortmund ezzel a sikerrel megszerezte az áhított lépéselőnyt, de ebben a csoportban még semmit sem lehet biztosra venni.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló, kedd E csoport:

Atlético Madrid (spanyol)–Celtic Glasgow (skót) 21.00 Lazio (olasz)–Feyenoord (holland) 21.00 (tv: Sport 2) a csoport állása: 1. Feyenoord 6 pont, 2. Atlético Madrid 5, 3. Lazio 4, 4. Celtic 1 F csoport:

Borussia Dortmund (német)–Newcastle United (angol) 2-0 (1-0), gólszerzők: Füllkrug (26.), Brandt (79.) AC Milan (olasz)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (M4 Sport) a csoport állása: 1. Borussia Dortmund 7 (4 mérkőzés), 2. Paris Saint-Germain 6, 3. Newcastle United 4 (4 mérkőzés), 4. AC Milan 2 G csoport:

Manchester City (angol)–Young Boys (svájci) 21.00 (Sport 1) Crvena zvezda (szerb)–RB Leipzig (német) 21.00 a csoport állása: 1. Manchester City 9, 2. RB Leipzig 6, 3. Young Boys 1, 4. Crvena zvezda 1; H csoport: Sahtar Donyeck (ukrán)–Barcelona (spanyol) 1-0 (1-0), gólszerző: Szikan (40.) FC Porto (portugál)–Royal Antwerp (belga) 21.00 a csoport állása: 1. FC Barcelona 9 (4 mérkőzés), 2. FC Porto 6, 3. Sahtar Donyeck 3 (4 mérkőzés), 4. Royal Antwerp 0.

Borítókép: A Barcelona játékosai nemigen tudtak kibontakozni az ukrán védők szorításában (Fotó: MTI/EPA/Matthias Schrader)