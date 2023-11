Szoboszlaiék legyőzték Montenegrót, decemberben a hölgyeken a sor

Jövő héten kezdődik a dán, norvég, svéd közös rendezésű olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság. A magyar válogatott sorsolása kedvező, a csoportban Paraguay ellen kezd november 30-án, december 2-án Kamerunnal játszik a december 4-i Montenegró elleni rangadó előtt. Az olimpiai selejtezőn való részvételhez a középdöntős csoportban várhatóan a Horvátország elleni lesz a kulcsmeccs. A legjobb nyolc közé jutás olimpiai selejtezőt ér, de szerencsés esetben akár a kilencedik vagy a tizedik hellyel is eljuthat oda a magyar válogatott.

Golovin Vlagyimir. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Július 6-án készítette el a Nemzetközi Kézilabda-szövetség a dán, norvég, svéd közös rendezésű női világbajnokság csoportbeosztását. Paraguay, Kamerun és a jelentősen meggyengült Montenegró ellen eséllyel veheti fel a harcot a női válogatott, hogy a reményei szerint a csoportja élén végez, és a középdöntőben várhatóan Svédországgal és Horvátországgal kerül majd szembe, a papíron gyengébb Kína vagy Szenegál mellett. A legjobb nyolc közé jutás olimpiai selejtezős indulást ér, ennek elérése érdekében meg kellene nyerni a csoportot, és a horvátokat illene legyőzni.

A feladat persze nem egyszerű, a tavalyi szlovéniai Eb-n a horvát és a svéd válogatott is nyert a magyar ellen, és azóta három kulcsember is megsérült. Az idei vb-n Janurik Kinga, Szikora Melinda és Szöllősi-Zácsik Szandra sem játszhat, ahogy a bő keretbe meghívott Faluvégi Dorottya is az egészségi állapota miatt marad le a vb-ről. A nehézségek ellenére a szövetség egyértelmű célt tűzött ki a csapat elé: a biztosan olimpiai selejtezőt érő első nyolc hely valamelyikére várja a válogatottat.

Az elnök úr izgatott

A kézilabda-szövetség elnöke, Ilyés Ferenc izgatottan várja a vb-t, hiszen ez lesz az első világverseny a beiktatása óta. – Én legalább annyira várom ezt, mint a játékosok. Tudom, mit jelent ez. 2011-ben Svédországban játszottam egy ilyen világversenyen, és azt is tudtam, melyik lesz a kulcsmeccs, amit meg kellene nyerni. A kézilabda-elnökség döntése alapján a cél valamelyik olimpiai kvalifikációs hely megszerzése. A feltételek adottak voltak a remek felkészüléshez. Bízom benne, hogy sérült és beteg játékosok nélkül kezdhetjük meg a vb-t. A lányok tudják, hogy mit akarnak, nekik is nagy cél az olimpia.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint van mire alapozni a vb előtt. – A helyzetünk nem reménytelen. A sorsolás után már nézegettük a csoportellenfeleinket, a játékukra fókuszáltunk abban a reményben, hogy elérjük azt a célt, amit meghatározott a szövetség. De az ellenfelek is ezt akarják. Mindent megteszünk, de a legfontosabb, hogy az adott napon legyünk jobbak, mint az ellenfél. Mindent megteszünk, hogy elérjük a célunkat. Közösen akarjuk ezt megoldani. Paraguay és Kamerun csapata más kézilabda-kultúrát képvisel, a csoportkörben a harmadik meccs lesz a legfontosabb, reményeink szerint akkor leszünk csúcsformában. A Montenegró elleni győzelem fontos, és ha ez összejön, az önbizalmat tud adni. A következő mérkőzés a horvátok elleni lesz, mindkettő nagyon keményen védekezik, mindkét meccset meg kell nyerni. A svéd válogatott dobogón akar végezni a vb-n, de azt ígérhetem, hogy méltó ellenfelek akarunk lenni.

Fókuszban a kulcsmeccs

Böde-Bíró Blanka csapatkapitány is tudja, hogy a montenegrói válogatott jelentős átalakuláson ment keresztül. Djurdjina Jaukovics sérült, Jovanka Radicsevics visszavonult, Milena Raicsevics nem került be a keretbe. – Hozzánk is eljutottak ezek a hírek. De majd a meccs előtt derül ki, kik ellen lépünk pályára, addig csak magunkkal akarunk foglalkozni.

Vámos Petra, a DVSC irányítója érzi annak pozitív hatását, hogy az eddigiektől eltérően komoly nemzetközi meccsekkel a lábában készül a vb-re. – Érezzük annak a pozitív hatásait, hogy a BL-ben játszunk a Debrecennel. Korábban kellett két-három meccs, mire felvettem a tempót a válogatottban. Most ez nem így lesz. És remélem, a DVSC formájából a válogatott is tud profitálni.

Klujber Katrin is jó hírekről számolt be; a Ferencváros jobbátlövője szerint az edzőváltás óta kivirultak a csapattársai. – Az eredményeinken is látszik, hogy változott a csapat hangulata az edzőváltás után. Már nem is tekintünk vissza, csak előre. És ennek érezhetjük majd a pozitív hatását a vb-n is.