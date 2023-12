Golovin Vlagyimir kereszttűzben, három döntése miatt is szétszedik a szurkolók

– Van két napunk rendbe rakni a fejeket, menni kell tovább, nem szabad fejben szétesnünk, mert amíg remény van, addig küzdeni kell. Természetesen most mindenki nagyon csalódott, szomorúak vagyunk, mert nem tudtunk építkezni arra, ami az első félidőben jól működött – mondta elöljáróban Golovin Vlagyimir a Mol-csapatnak.

Golovin Vlagyimir húzásai nem jöttek be, a montenegróiak ünnepelhetek. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tíz perc alatt összeomlott a magyar válogatott

Az első félidőben elfogadhatóan működött a magyar csapat védekezése, Böde-Bíró Blanka pedig sorjázta a bravúrokat, így a mieink mentálisan is fölényben voltak. A szünet után azonban szerepet cserélt a két csapat, a montenegróiak védekezése állt össze, és ellenfelünk kapusa védett elképesztően hatékonyan. De hogy lett ebből hatgólos vereség?

– A második félidő első tíz percében mentálisan nagyot fordult a meccs. Ellenfelünk elhitte, hogy meg tudja nyerni a meccset, mi pedig fejben beleragadtunk a saját hibáinkba. Hiába sulykoltuk folyamatosan, hogy a hibákkal csak a meccs után szabad foglalkozni, a mérkőzés alakulása is a negatív érzéseket erősítette meg: míg az ellenfél minden támadásból gólt szerzett, addig mi ziccereket hibáztunk. Két labdaeladás, három kihagyott ziccer és négy hiba védekezésben: ennyi kellett, hogy Montenegró átvegye a vezetést. Próbáltuk forgatni a csapatot, mert látszott, hogy védekezés közben is a támadásban elkövetett hibán rágódnak a lányok, de nem tudtuk kirángatni magunkat ebből az állapotból. Tegyük hozzá, nem is könnyű feladat fejben elviselni, hogy tíz perc alatt háromgólos előnyből háromgólos hátrány lesz – fogalmazott a szakvezető.

A magyar válogatott az egész torna legfiatalabb csapata, ami nem feltétlenül baj, csakhogy a keretben nem igazán vannak olyan rutinos játékosok, akik az ilyen nehéz pillanatokban a csapat élére tudnának állni. Talán most is egy ilyen vezér hiányzott a legjobban.

– Tudtuk már a torna előtt, hogy mi csapatként tudunk erősek lenni, de most valóban kellett volna egy rutinos játékos, aki fejben egyben tudja tartani a csapatot a pályán. Az, hogy a mérkőzés legfontosabb periódusában voltunk a leggyengébbek, azt mutatja, hogy hiába a Bajnokok Ligája-szereplés, egy világverseny egészen más. Itt két-három naponta kell csúcsteljesítményt nyújtani, fejben, fizikálisan és taktikailag is topon kell lenni. Ez sajnos nem sikerült.

Papp Nikoletta, Bordás Réka és Juhász Gréta a Montenegró–Magyarország meccs után. Fotó: Illyés Tibor

Mit csinálna másképpen Golovin Vlagyimir?

– Ha kikapsz, akkor valamit nem jól csináltál, és én vállalom a felelősséget a döntéseimért – mondta Golovin.

A szurkolók több dolgot is számonkérnek a kapitányon: ilyen Bordás támadásban kezdetése, illetve ezzel összefüggésben a beálló körüli védekezés, valamint a kapuscsere kérdése.

– Nem értek egyet azzal, hogy feladtuk volna a beállós posztot támadásban Rékával. A játékunk gyorsítása volt a cél azzal, hogy csak egyet cseréltünk, és az első félidőben Réka szépen csinálta a helyeket a betörésekhez, jól zárt el és szorította le a falat. Nem azt vártuk tőle, hogy a góljaival megnyeri nekünk a meccset. Ami a beállós körüli védekezést illeti, ez egy komplex kérdés. A taktikánk nem az volt, hogy a két hármas védőnk egy az egyben megállítja az ellenfél beállósát, az volt a célunk, hogy a kettes védők belépnek a passzsávokba, és nem engedik eljutni a labdát a beállósnak. A szurkoló könnyen elítéli a hármas védőket, ha sok gólt lő az ellenfél a vonalról, de a mi esetünkben a beállóból érkező gólok nagy részéért nem ők voltak a hibásak – mondta Golovin.

A kapus ügye már jóval nehezebb kérdés, hiszen Böde-Bíró az első félidőben kiválóan védett, sőt a második elején is akadtak el benne lövések, ráadásul – ahogy korábban Golovin fogalmazott – a Fradi kapusa a csapat legfontosabb vezére, ezért a lehívása igen kockázatos döntés. A kapitány elmondta, ez a döntés közös a csapat kapusedzőjével, Tatai Péterrel.

– Szerintem tévút a kapusokról beszélni egy ilyen meccs után. Blani megoldotta a feladatát a második félidőben is, a legtöbb gólt a vonalról kapta, azért csak nem lehet elővenni, hogy hat méterről nem védett többet. A kapuskérdés egyébként is olyan, hogy csak utólag lehet okos az ember, hiszen előfordulhat, hogy ha beáll Szemerey és elakadt benne egy ziccer, elkapja a fonalat. De erre pont úgy nincs garancia, mint arra, hogy Blani nem kezd el ziccereket fogni a végén.