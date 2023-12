Összeomlás Montenegró ellen a női kézilabda-vb kulcsmeccsén

A két kötelező, Paraguay és Kamerun legyőzése után a Montenegró elleni rangadóval zárta a csoportkört a magyar válogatott a svédországi női kézilabda-világbajnokságon. Megmaradt a magyarok rossz szokása, nem kezdett jól Golovin Vlagyimir csapata: tizenegy perc alatt csak három gólt dobott. Loholt a szintén nem az élete formájában játszó, a korábbi fradista irányító, Itana Grbic vezette montenegrói válogatott ellen.

Schatzl Nadine és a magyar válogatott is próbálkozott Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko

3-3 után fordult a kocka: Vámos Petra és a másik Petra, a csereként beszállt Simon vezérletével 6-4-re elhúzott a magyar válogatott. Persze kellett ehhez a szenzáció formában védő, a szünetig közel ötvenszázalékos teljesítménnyel védő Bíró Blanka is. A félidő második felére kezdett összeállni a védekezés, középen zárt falat alkotott Bordás Réka és Papp Nikoletta, elől pedig több műfajban is alkotott Golovin csapata: a szélről és egyéni akcióból is dobott gólokat. A 10-7-es előny hatalmas fordulat volt a meccs eleji pontatlan játékhoz képest.

Felébredt Batinovic, lejtmenetben a magyarok

A folytatásra érkezett Töpfner Alexandra, aki a DVSC színeiben 10 gólt szerzett a montenegrói élcsapat, a Buducsnoszt ellen a BL-ben. Kuczora Csenge dobta a második félidő első magyar gólját. Utána azonban Batinovic kapus elkapta a fonalat, Lukács Viktória, Töpfner és Klujber Katrin lövését is védte. Sőt, megvolt neki a negyedik, Klujberen újra kifogott az eksztázisban védő kapus. 11-8 után lett hirtelen 11-11. Az első félidei 3-0-s magyar roham után a montenegróiak is bemutattak egy hasonlót. Majd Bíró bravúrja kellett Brnovic ziccerénél, de kisvártatva megszerezte a vezetést az ellenfél.

Négy kidobott lövés, két pályáról kidobott labda – ez volt a magyar mérleg támadásban az utolsó hat magyar támadásnál. 13-11-es Montenegró-vezetésnél kért időt Golovin. 9 és fél perc alatt egy gólt szerzett a magyar válogatott a második félidőben…

Végül Vámos törte meg a 11 perc gólcsendet: de ez is csak ahhoz volt elegendő, hogy ne lépjen el Montenegró négy góllal. 15-13-as montenegrói előnnyel kezdődött az utolsó negyedóra. Grbic bevágott egy alsó sarkos bombát, az exfradista irányító természetesen felszívta magát a magyarok ellen. Jelena Despotovic is boldogan mosolygott, amikor belemenést harcolt ki Klujberrel szemben.

Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko

Belül az utolsó tíz percen, négygólos hátrányban Golovin kikérte a harmadik idejét, de az SCM Gloria Buzău kapusa, Marta Batinovic szinte mindent védett. 19-14, az addigi legnagyobb hátrányt kellett volna ledolgozni kevesebb mint nyolc perc alatt. A padról beszállt Juhász Gréta eleresztett egy hatalmas bombát, de ez csak fellángolás volt. A védekezés összeomlott, támadásban nem volt szerencse, illetve ott volt Batinovic. Kikapott, mégpedig a második félidei játék alapján nagyon simán maradt alul a magyar válogatott.

Női kézilabda-világbajnokság, B csoport: Magyarország–Montenegró 18-24 (10-7). A csoport másik mérkőzésén: Kamerun–Paraguay 26-23. A csoport végeredménye: 1. Montenegró 6 pont, 2.Magyarország, 4, 3. Kamerun 2, 4. Paraguay 0.