Ilyen különleges dobogón még soha nem állt magyar világbajnok!

A belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon szeptember 24-én a kötöttfogású 87 kilogrammos súlycsoport – amely olimpiai kategória –döntőjében Losonczi Dávid (ESMTK-KIMBA) súlyos bírói hiba következtében kapott ki 8:7-re a török Ali Cengiztől, hiszen egyértelmű tusgyőzelemtől fosztották meg. Versenyzőnk közel egy percen át szorította le ellenfelét, a mérkőzésvezető kétszer is megítélt volna a tust, de a szőnyegelnök nem értett vele egyet, a pontozóbíró pedig olyan helyzetben volt, hogy nem láthatta a szituációt. A szőnyegelnök azonban igen, és ő hatalmasat hibázott. A történek után Nenad Lalovics, a Nemzetközi Birkózó-szövetség (UWW) szerb elnöke elnézését kért a 23 éves Losonczitól, aki a higgadtan vette át az ezüstérmet az eredményhirdetésnél, ezzel is sokak szimpátiáját kivívva.

Losonczi Dávid két vállra fektette ellenfelét, de nem ítélték meg a tust (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) vezetősége a vb-t követően hivatalos felülvizsgálati kérelemmel folyamodott az UWW illetékes testületéhez, hogy szakmailag állapítsa meg, súlyosan hibás bírói döntés született.

A vitás esetről meg lehet nézni egy rövid videót az MBSZ Facebook-oldalán ITT.

A sportág jelenlegi szabályrendszerében nem létezik az óvás fogalma, így az eredmény megváltoztatására kevés esély mutatkozott, ennek ellenére az MBSZ mindent megtett a maximális jogorvoslat érdekében. Ennek aztán november 13-án hétfőn meglett a gyümölcse, hiszen Nenad Lalovics, hivatalos levélben értesítette Németh Szilárdot, az MBSZ elnökét: Losonczi Dávidot is világbajnoknak nyilvánítják Cengiz mellett.

– Az elmúlt két hónapban megjártam a mennyet és poklot is – a fináléba jutással előbbibe érkeztem, az elveszített döntő utáni időszakban pedig utóbbiba. Most visszakerültem a mennybe, remélem, kis ideig itt is maradok – fogalmazott az UWW-határozatot követően klasszisunk.

A győztesnek járó, jól megérdemelt bajnoki övre és aranyéremre kicsit várnia kellett, de csupán eddig. Losonczi Dávid hétfőn, klubja, az ESMTK Csili Művelődési Központban rendezett karácsonyi évzáró ünnepségén átvehette az őt megillető díjakat.

Losonczi Dávid Bacsa Péter és Németh Szilárd társaságában Fotó: MBSZ

A nívós rendezvényen igazán kitettek magukért a szervezők. Mindenekelőtt levetítettek egy videót, amely Losonczi Dávid pályafutásának legfontosabb állomásait mutatta be. Ezt követően Németh Szilárd és az MBSZ ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter átadta az övet és az aranyérmet, amelyet bajnokunk a neki kikészített dobogóra felállva vehetett át. Ilyen különleges dobogón még soha nem állt magyar világbajnok! A Himnuszt is lejátszották, amelyet a jelenlévők Losonczival együtt énekeltek el – igazán megható pillanatok voltak, s természetesen az érintett is elérzékenyült.

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen hihetetlen fogadtatásban részesülök, felfoghatatlan, hogy mindez megtörtént – nyilatkozta Losonczi. – Végtelenül hálás és boldog vagyok! Az igazat megvallva kicsit sem bíztam abban, hogy ilyen döntést hoz az UWW. Elfogadtam az végeredményt, és csak a jövőre koncentráltam, nem foglalkoztam azzal, hogy a levegőben maradt a felülvizsgálat. Szóval teljesen váratlanul ért ez a helyzet. Tényleg elmondhatatlanul hálás vagyok azért, hogy ez megtörténhetett – mondta el Losonczi Dávid.

Borítókép: Losonczi Dávid több mint két hónap után kapta meg a vb-aranyat (Forrás: MBSZ)