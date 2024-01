Nagy Ádám véget vetett a pletykának, megküzd a helyéért

az őszi szezonban csupán 451 percnyi játéklehetőséget kapott a Pisában. ennek dacára a válogatottban bizalmat szavazott neki, de a 77-szeres válogatott játékosra is érvényes: ha be akar kerülni az Eb-keretbe, akkor a klubjában is játszania kell.

Nagy Ádám (jobbra) a Pisában sajnos kevés lehetőséget kap. Forrás: Twitter/PisaSC

A 28 éves középpályást a téli átigazolási időszakban már összehozták klubjával, a dél-koreai Ulszan Hyundaijal, a Mocsi Attilát foglalkoztató török Rizesporral, és még olyan hírek is felröppentek, hogy hazatér kölcsönben a Fehérvár FC-hez.

A menedzser cáfolja a találgatásokat

A Nemzeti Sport megkereste Kövesdi Viktort, a játékos menedzserét, aki elárulta, hogy Nagy Ádám nyárig biztosan Pisában marad, s szeretné kivívni a helyét a csapatban. – Csak a sajtóban jelentek meg találgatások, a mi részünkről és a klub részéről senki sem mondta, hogy Ádám a télen távozna a Pisától. Ő mindig úgy állt hozzá, hogy szeretné visszerezni a helyét a csapatban. Pályafutása korábbi szakaszaiban is volt már ilyen helyzetben, és akkor is sikerült bizonyítania.Nyárig mindenképp a Pisában képzeli el a jövőjét, ez a helyzet nem változott. Az előző két mérkőzés pedig azt mutatja, az edző is számít rá, tehát a klubnál sem téma a távozása – mondta Kövesdi Viktor, a CMG menedzseriroda társtulajdonosa.

A Montenegró ellen 3-1-re megnyert Eb-selejtezőn Nagy Ádám rúgta a magyar válogatott harmadik gólját.

Borítókép: Nagy Ádám alapembere a magyar válogatottnak (Fotó: Csudai Sándor)