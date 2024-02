Már nem a saját kezében van a Fradi sorsa a BL-ben

Mint megírtuk, nem volt egyszerű helyzetben az FTC-Rail Cargo Hungaria a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, 14. fordulója előtt, a szombati, metzi mérkőzésnek ugyanis úgy vághatott neki az előző idény ezüstérmese, ám a játéknap előtt csak 6., még éppen továbbjutó helyen álló együttes, hogy csakis pontszerzés esetén biztosíthatja be továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba. Csakhogy az ellenfél, a Mezt a B csoport éllovasaként várta a találkozót, ráadásul szintén eredménykényszerben, hiszen számára a tét az automatikus negyeddöntős szereplés volt.

Hiába fogadkoztak előzetesen az FTC játékosai, ezúttal elmaradt a bravúr. Archív fotó: MTI/Kovács Tamás

A félidő második felében megléptek a franciák



Az első támadást a franciák rontották el, majd Emily Bölk is hibázott. Angela Malestein részén 1:58-nál a Fradi szerezte meg 4-3-ra vezetett. A következő periódus sem hozott gólzáport, ám valahogy a metziek mindig eggyel a Fradi előtt jártak – Malestein, Klujber Katrin és Simon Petra góljára is volt válasza a hazaiaknak, akik ráadásul a 17. minutumban, emberelőnyben kettővel el tudtak lépni (8-6). Allan Heine egy perccel később, már 9-7-nél kért először időt.

A rövid játékmegszakítás után a Metz szerezte az első találatokat, így emberfórban meglépett 11-7-re. A 20. percben, 12-8-nál Janurik Kinga védett lábban egy ziccernél, ennek köszönhetően nem húzott el öttel a házigazda… Janurik tette a dolgát később is, ám támadásban nem tudta eredményre váltani a bravúrokat a Fradi, amely a szünetben 14-9-es hátrányban volt.

Felcsillant a remény, ám hamar el is illant

A térfélcserét követően az egyre nagyobb bajban lévő Fradi vezette az első támadásokat. Simon Petra lövésénél még védett a metzi kapus, Márton Gréta góljával viszont 14-10-re felzárkózott a vendégcsapat. Az egy gólra kettővel válaszolt a Metz, így tovább mélyült a szakadék, Janurik Kinga büntetővédése a 34. percben, 16-10-nél úgy kellett, mint egy falat kenyér… Ennek ellenére a Mezt tartotta a különbséget, Allan Heine 18-11-nél kért időt a 36. percben.

A szusszanásnyi szünetet követően némileg megtáltosodott az FTC, Simon Petra és Kovács Anett góljaival, 20 perccel a vége előtt felzárkózott 19-16-ra. Két gyors góllal hamar lehűtötte a kedélyeket a Metz, amely újra többgólosra hizlalta a differenciát. Tizenkét perccel a vége előtt 24-18 állt az eredményjelzőn, így távolodott az áhított pontszerzéstől a Ferencváros.

A véghajrát kettős emberelőnyben kezdhette a Magyar Kupa tavalyi győztese, ám a metziek kapusa ebben a helyzetben kétszer is magabiztosan védett. Öttel a vége előtt ötgólos előnyben volt a Metz, minimálisra csökkentve a Ferencváros esélyeit a pontmentésre. Már csak két perc volt hátra, amikor 25-22-nél Hársfalvi Júlia lövését védte a franciák kapusa. Ezt követően Klujber és Hársfalvi ugyan még a kapuba talált, 25-24-re mentve az állást, ám a Metz támadhatott. Másodpercekkel a vége előtt tartotta a labdát a házigazda, amikor pedig az FTC megszerezte, már nem volt elég idő – 25-24-re kikapott a Ferencváros.

A Rapid kezében van a Ferencváros sorsa

Az FTC veresége még nem jelent automatikus kiesést, sőt előállhat olyan forgatókönyv is, hogy egyáltalán nem is lesz végzetes. Február 18-án, vasárnap 16 órától a Rapid Bukarest a Team Esbjerg együttesét fogadja, és amennyiben a dánok nyernek, a Rapid nem előzi meg a Fradit.

Bár hasonló téttel már nem bír, szombaton 18 órától a már továbbjutó Győri Audi ETO KC is pályára lép a BL-ben. A Brest elleni találkozó eredményével cikkünk frissül majd!

Női kézilabda BL, csoportkör Metz–FTC-Rail Cargo Hungaria 25-24 (14-9) A magyar csapatok további programja

Február 17., szombat

18.00 Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne Handball (tv: Sport 1) Február 18., vasárnap

16.00 IK Sävehof–DVSC Shaeffler (tv: Sport 1)