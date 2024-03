Egy elit klub, ahol a PSG a kakukktojás – így folytatódik a BL!

Házi rangadók jöhetnek

A végjátékhoz közeledő sorozat elérkezett abba a szakaszába, amikor feloldódnak az eddigi megkötések, tehát mostantól az azonos csoportban szerepelt, valamint az egy országból származó klubok is lehetnek egymás ellenfelei. A spanyol triót, a Real Madridot, a Barcelonát, az Atléticót, a német Bundesligát képviselő Bayern Münchent és Dortmundot, a címvédő Manchester Cityt, és a szintén angol élvonalbeli Arsenalt, valamint a francia Paris Saint-Germaint felvonultató mezőnyben mindez azt jelenti, hogy az elődöntőbe jutásért akár három házi rangadót is rendezhetnek, amennyiben a spanyolok, a németek és az angolok is egymás ellenfelei lesznek. Ebben az elit körben tehát a PSG az egyetlen, aki nem kaphat riválist saját ligájából.

Út a döntőig

Az európai szövetség, az UEFA nyoni központjában március 15-én, pénteken 12.00-tól sorsolnak. Ekkor már nemcsak a következő kör párosításait készítik el, hanem az elődöntő ágrajzát is kialakítják, vagyis kiderül, milyen út vezet az idei fináléig, amelynek házigazdája a londoni Wembley lesz.

Íme, a legfontosabb dátumok!

A Bajnokok Ligája mostani szezonjában március 15-én sorsolnak utoljára, ezt követően még 9 BL-játéknapot rendeznek. Az eddig megszokottaknak megfelelően a negyed- és elődöntők két-két, míg a finálé egy mérkőzésen dől el. A legjobb nyolc között az első meccseket április 9-én és 10-én, a visszavágókat április 16-án és 17-én játsszák le, míg a döntőbe kerülésért április 30-án és május 1-jén, valamint május 7-én és 8-án vívhatnak a csapatok. A londoni döntő dátuma június 1., szombat.

Borítókép: A díszes serleg, amelyért zajlik a küzdelem (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)