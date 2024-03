Madridban drámai tizenegyespárbaj döntött a továbbjutásról a BL-ben

A Dortmund úgy fogadta hazai pályán a PSV Eindhovent, hogy az első meccs Hollandiában 1-1-re végződött. A németek nem teketóriáztak sokat azzal a visszavágón, hogy előnybe kerüljenek, ugyanis már a 3. percben megszerezték a vezetést Jadon Sancho góljával. A sokat kritizált angol Julian Brandt passza után volt eredményes, és úgy néz ki, a szerencsétlen Manchester Unitedes kitérője után kezd magára találni Dortmundban, hiszen a Bundesliga legutóbbi fordulójában is eredményes volt. Más kérdés, hogy Sancho a 75. percben sérülés miatt jött le a pályáról…

A Dortmund állva maradt a PSV ellen a BL-ben. Fotó: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Csak az vigasztalhatta, hogy a mezőnyfölényben játszó Dortmund még akkor is vezetett és továbbjutásra állt a góljával, noha a második félidőben a PSV többször is egyenlíthetett volna, Hirving Lozano például a kapufát találta el. Aztán a 77. percben úgy tűnt, eldőlt a párharc: a sérült Sancho helyére beállt Marco Reus szabadrúgása után Niclas Füllkrug talált a kapuba, de les miatt végül nem adták meg a gólt. Végül ugyanez a páros fordított felállásban zárta le a párharcot: a 95. percben Füllkrug gólpasszából Reus volt eredményes. 2-0 lett a meccs vége, a párharcot pedig 3-1-gyel húzta be a Dortmund.

Pokoli hangulat és drámai végjáték Madridban

A másik szerda esti visszavágót pokoli hangulat vezette fel Madridban, ahol az Atlético-drukkerek a Real Madrid sztárját, Vinícius Juniort gyalázták rasszista rigmusokkal. Az első meccsen az Inter hazai pályán 1-0-ra nyert. Innen indult a meccs, és Simone Inzaghi csapata bízhatott a remek formájában: a milánóiak zsinórban 13 tétmeccsen aratott győzelemmel a hátuk mögött érkeztek Madridba.

A 33. percben pedig idegenben is megszerezte a vezetést az Inter. Egy kontrát vitt végig villámgyorsan az olasz csapat, amelynek a végén Dimarco lőtt a kapuba. Azonban még ünnepelni sem nagyon volt idő, az Atlético ugyanis mindössze két perccel később kiegyenlített: az Inter rövid felszabadítása után Benjamin Pavard még ügyetlenkedett is egy sort, aminek egy Antoane Griezmann-gól lett a következménye.

Diego Simeone izgul csapatáért, az Atlético Madridért az Inter ellen. Fotó: EPA/Mariscal

Az 1-1 ugyanakkor még mindig az Internek kedvezett, de az Atlético a második félidő hajrájában megfordította a meccset, a 87. percben Memphis Depay kapott labdát Kokétól, majd fordulás után a kapuba lőtt. Ezzel 2-1-re vezetett a meccsen a Madrid, összesítésben kiegyenlített, és hosszabbításra mentette a párharcot. Valójában a gyengén muzsikáló Inter örülhetett, hogy eljutott addig, ugyanis az Atlético nagyon nyomott a rendes játékidő végén, kapufát is lőtt, Correa pedig ziccert rontott.

A hosszabbítás sem hozott döntést, következett a tizenegyespárbaj, amelynek kulcsfigurája az Atlético kapusa, Oblak volt, aki fontos védéseket mutatott be, három Inter-játékos is hibázott. Igaz, utolsóként Lautaro Martínez lövését nem kellett Oblaknak védenie, a milánói csapatkapitány csúnyán fölé lőtte a labdát. Ezzel dőlt el az Inter kiesése, az Atlético továbbjutása.

Kialakult a negyeddöntő mezőnye

Pénteken sorsolják ki a BL-negyeddöntő párosítását, a következő csapatok maradtak versenyben: Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Dortmund, PSG.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Borussia Dortmund (német)–PSV Eindhoven (holland) 2-0 (1-0), gólszerzők: Sancho (3.), Reus (95.) – továbbjutott: a Dortmund, 3-1-es összesítéssel.

Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (1-1, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 3-2, gólszerzők: Griezmann (35.), Depay (87.), illetve Dimarco (33.) – továbbjutott: az Atlético Madrid, tizenegyesekkel

