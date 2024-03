Vinnie Jonest idéző bizarr mogyorózás a BL-ben – ezt hogy nem szúrta ki a bíró?

Legendás története a futballnak, amikor a fenegyerek Vinnie Jones a Wimbledon játékosaként nemes egyszerűséggel rámarkolt a Newcastle United sztárja, Paul Gascoigne heréjére egy 1988-as angol bajnokin, s utóbbi eltorzult arccal viselte a mogyorózást. Lényegében megismétlődött a jelenetsor a szerda esti Atlético Madrid–Internazionale BL-meccsen, csak a szereplők cserélődtek: Vinnie Jones szerepét Marcus Thuram játszotta, az áldozat pedig Sztefan Szavics lett.

Thuram, Szavics és a bizarr mogyorózás. Fotó: X

Mindez már a kétszer tizenöt perces hosszabbítás első félidejében történt, miután az első meccs 1-0-s Inter-győzelme után az Atlético hazai pályán 2-1-gyel húzta be a rendes játékidőt, így 2-2-es összesítésnél következett a ráadás. Noha az olaszok vezettek a meccsen, a végén nagyon nyomott az Atlético, az Inter pedig gyengén játszott, így egy kiállítás padlóra küldhette volna Simone Inzaghi csapatát. Csakhogy elmaradt a piros lap, a játékvezetők nem szúrták ki Thuram mogyorózását, Szavics pedig hiába reklamált felháborodottan. Inzaghi gyorsan le is cserélte a franciát a 102. percben, eltüntetve a bűnöst a pályáról. A két játékos még a pályán kibékült egymással, Thuram elnézést kért, aztán jót nevettek együtt a történteken.

a világ legjobb kapusa?

Végül az Atlético nem szenvedte meg a mogyorózós esetet (persze Szavics azért igen), ugyanis a tizenegyeseknél Jan Oblak kapus volt a hős, aki kétszer is védett, majd Lautaro Martínez csúnyán fölé lőtte a labdát, így a madridiak 3-2-re megnyerték a párbajt, és bejutottak a negyeddöntőbe.

A meccs emberének Oblakot választották meg, akiről az Atlético csapatkapitánya, Koke szuperlatívuszokban beszélt: – Nekünk van az egyik, ha nem a legjobb kapusunk a világon, aki ezt most újra bizonyította.

Maga Oblak is megszólalt: – Mindig is azt mondtam, hogy a tizenegyesek egy kicsit a szerencséről szólnak, mert kapusként el kell találnod a megfelelő irányt. Védened kell, de ha egy játékos tökéletesen rúgja meg a labdát, akkor az lehetetlen. Szerencsére ma védeni tudtam, de a legfontosabb a győzelem és az, hogy ott vagyunk a negyeddöntőben.

Jan Oblak volt a tizenegyespárbajban az Atlético Madrid nyerőembere. Fotó: EPA/Kiko Huesca

Az Inter edzője, Simone Inzaghi csalódott volt, csapata zsinórban aratott 13 győzelem és 15 veretlen meccs után először kapott ki. – Nem vagyunk hozzászokva a vereséghez – állapította meg a tavaly BL-döntős tréner. – Dimarco gólja után 2-0-ra mentünk a párharcban, és azután jobban kellett volna védekeznünk, nagy csalódás, hogy innen kiestünk. Ezen a szinten az apró részletek döntenek, és bármi megtörténhet. Büszkének kell lennünk arra, amit eddig elértünk.

A már teljesen leírt Jadon Sancho volt a Dortmund hőse

A másik szerdai nyolcaddöntős visszavágón a Dortmund az idegenbeli 1-1 után hazai pályán 2-0-ra legyőzte a PSV Eindhovent Jadon Sancho korai és Marco Reus hajrábeli góljaival. A mérkőzés emberének Sanchót választották meg, akit a 75. percben sérülés miatt le kellett cserélni. Az angol szélsőnek sokat jelentett a gólja, hiszen a Manchester Unitednél megfeneklett a pályafutása, majd Dortmundba visszatérve sem nyújtott jó teljesítményt eleinte, de most egymás után a második meccsén volt eredményes, hiszen a Bundesliga legutóbbi fordulójában is gólt ünnepelt.

– Hatalmas megkönnyebbülést jelentett nekem ez a gól, mert nagyon jól akartam kezdeni a meccset – árulta el Sancho. – Dortmundban szereztem nevet magamnak, ez a csapat mindig is különleges lesz nekem, hálás vagyok a klub és a csapattársaim belém vetett bizalmáért. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de a szurkolóink előtt előnyt élveztünk. Már az öltözői beszéd alatt éreztem, hogy rendben vagyunk, az első sípszótól az utolsóig követtük a meccstervet.

Jadon Sancho sérülten hagyta el a pályát. Fotó: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

A PSV edzője, Peter Bosz, aki korábban a Dortmundot is irányította, önkritikusan nyilatkozott csapata kiesése után: – A döntéshozatalunk és az utolsó passzaink nem volt a legjobbak. Kicsit a szerencsével is hadilábon álltunk Lozano kapufájánál és De Jong nagy helyzetnél is a végén. De ezeket a esélyeket meg kell ragadni, mi pedig nem tettük meg.

Pénteken sorsolják ki a BL-negyeddöntő párosítását, a következő csapatok maradtak versenyben: Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Bayern München, Dortmund, PSG.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, szerdai visszavágók: Borussia Dortmund (német)–PSV Eindhoven (holland) 2-0 (1-0), gólszerzők: Sancho (3.), Reus (95.) – továbbjutott: a Dortmund, 3-1-es összesítéssel. Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2-1 (1-1, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 3-2, gólszerzők: Griezmann (35.), Depay (87.), illetve Dimarco (33.) – továbbjutott: az Atlético Madrid, tizenegyesekkel

Borítókép: Sztefan Szavics elterült a földön Marcus Thuram bizarr akciója után (Fotó: EPA/Mariscal)