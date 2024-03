Elmondta, miként éli meg a Fradi elleni versenyfutást az éllovas futballistája

A 2023/2024-es kiírás kezdetén alighanem kevesen számítottak arra, hogy így lesz, de 22 játéknap után is a Paksi FC nevével kezdődik az OTP Bank Liga tabellája. A tolnaiak az idei öt bajnokijukból négyet megnyertek, így 46 ponttal állnak, eggyel megelőzve a Ferencvárost. Mindezen felül a Paks csütörtökön bejutott a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjébe is, vagyis eddig remekül alakul az éve.

Eddig minden oka megvan az örömre a paksi labdarúgóknak Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Feldobja őket, hogy a Ferencvárossal versenyezhetnek

– Ha végig tudjuk vinni a szezon végéig azt, amit eddig csináltunk, akkor nagyon jó idényünk lehet – mondta lapunknak a Paks szélsője, a 22 éves Skribek Alen, aki a paksiak vezető gólját szerezte Újpesten, és csapatával együtt a hétvégi fordulót is a bajnoki tabella éléről várhatja. – Nagyon jó érzés ránézni a tabellára, hiszen hetek óta mi állunk az élen. Ez valamilyen szinten nyomást helyez ránk, ám mi nem teherként éljük meg azt, hogy vezetjük a pontversenyt. Szerintem az mindenkinek pluszt ad, hogy egy olyan csapattal tudunk versenyezni az első helyért, mint a Ferencváros. Továbbra is játsszuk, amit kérnek tőlünk, eddig nagyon jól megy a csapatnak. Remélem, ez a lendület kitart a szezon végéig.

A vasárnap 14.00-től az MTK otthonában szereplő Paksnál jó munka folyik, ezt mutatja az is, hogy az előző három szezonban a tolnai klub adta a liga gólkirályát Hahn János, majd Varga Barnabás személyében. Ez a sorozat 2024-ben alighanem megszakad, az immáron a Ferencvárost erősítő Varga Barnabás befoghatatlannak látszik, de a paksiak sem olyan ütemben termelik a gólokat, mint a korábbi években: az idén eddig lejátszott öt bajnokiból hármat is „csak” 1-0-ra nyertek meg. Ennek okairól is beszélt Skribek Alen.

– Kicsit jobban ráfeküdtünk a csapatjátékra, a védekezésre, de igazából a felfogás nem változott, annyi gólt szeretnénk szerezni, amennyit csak tudunk. Van, amikor csak egyet sikerül, de az is előfordul, hogy többet, a lényeg azonban, hogy az 1-0-s győzelmekért is ugyanúgy három pont jár. Úgy érzem, most stabilabb a csapat, mint korábban volt – magyarázta a Fradiból indult játékos.

A hétvégi program

A Paks „üldözője” jelenleg a 2019 óta megszakítás nélkül bajnok Ferencváros, amely jobban áll, mint azt a tabella mutatja – noha a címvédő pillanatnyilag egypontos hátrányban van, egy meccsel kevesebbet játszott, mivel korábban elhalasztották a DVTK elleni hazai mérkőzését. Ezt április 10-én, szerdán pótolják majd. Dejan Sztankovics együttese a 23. fordulóban március 3-án, vasárnap 16.30-kor kezd a tavalyi ezüstérmes Kecskemét ellen.

Vasárnap újabb fontos bajnoki vár az Újpestre is, amely a Fehérvárt látja vendégül a Szusza Ferenc Stadionban. A lila-fehérek a legutóbbi két bajnokijukon pont nélkül maradtak, ráadásul a kupából is kiestek. Jelenleg tizedikek, ám alattuk már csak a kiesőzóna van…

OTP Bank Liga, a 23. forduló programja Szombat 12.30: DVSC–Mezőkövesd (tv: M4 Sport+) 14.30: Kisvárda–ZTE (tv: M4 Sport+) 18.45: DVTK–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport) Vasárnap 14.00: MTK Budapest–Paks (M4 Sport) 16.30: FTC–Kecskemét (tv: M4 Sport) 19.00: Újpest–Fehérvár (tv: M4 Sport)

Borítókép: Skribek Alen és a Paks eddig sikerrel vette az akadályokat (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)