Klopp rossz hírt kapott az idény hajrája előtt

Az utolsó válogatottszünet után az idény hajrája következik, amire természetesen a Premier League második helyén álló, az Európa-liga megnyeréséért is versengő Liverpoolnál is nagyon készülnek. A folytatást alighanem Alisson és is repesve várta, hiszen sérüléseik után a napokban volt esedékes a visszatérésük, aminek Jürgen Klopp is nagyon örülhetett, mert a játékosai sorra dőltek ki az idény során.

Kedden azonban ismét rossz hírt kapott a német menedzser. A skót válogatott csapatkapitánya, Andy Robertson a társaival Észak-Írországgal nézett szembe, és nem elég, hogy a „kockásszoknyások” a szintén liverpooli Conor Bradley góljával 1-0-ra kikaptak, hanem a 30 éves védőt a meccs 37. percében bokasérülés miatt le kellett cserélni.

A Liverpool egyelőre nem adott részletes tájékoztatást Robertson állapotáról, a klub honlapján annyit közölt, hogy látszólag megsérült. Brit lapértesülések szerint a tapasztalt balhátvéd, aki a szezonban vállsérülése miatt három és fél hónapot kihagyott, vasárnap (15.00, tv: Spíler 1) a Brighton ellen semmiképp sem léphet pályára.

Klopp mellett Guardiola is aggódhat

Hasonlóképp Pep Guardiola is szeretné gyorsan elfelejteni ezt a válogatottszünetet. A Manchester City vezetőedzője ugyanis a napokban három játékosát is elveszítette. Kyle Walker az angolok Brazília elleni meccsén (0-1) dőlt ki, Manuel Akanjit megrúgták, ezután kikerült a svájci keretből, kedden pedig a 2-2-re végződött Anglia–Belgium barátságos meccsen mindössze kilenc percet töltött el a pályán, mielőtt sérülés miatt az öltözőbe kellett volna vonulnia.

Kérdéses, hogy bármelyikük is bevethető állapotban lesz-e a közeljövőben, miközben a címvédő Manchester City vasárnap (17.30, tv: Spíler 1) fontos rangadót játszik hazai pályán a PL listavezetője, az Arsenal ellen.

