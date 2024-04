Ajándék a magyar miniszterelnöktől, akit nagyon szeretnek Izraelben

A Temesváron született Ávráhám Klein, avagy gyerekkori nevén Klein Ábrahám Izrael képviseletében három labdarúgó világbajnokságon (1970, 1978, 1982) is bíráskodott. Kilencvenedik születésnapja alkalmából a legendás játékvezetőt a Haifában lévő otthonában kereste fel Magyarország izraeli nagykövete, Szentgyörgyi Zoltán, hogy átadja a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor jókívánságait a jeles nap alkalmából.

– Amikor érkezett a telefonhívás, azt gondoltam, hogy álmodok. Egy magyar miniszterelnök, akit nagyon szeretünk Izraelben, köszönt fel engem, ez nagyon jólesik – áradozott a köszöntésről Ávráhám Klein a Sportrádiónak.

A 90 esztendős korábbi játékvezető elmondta, 1947-ben élőben látta Puskás Ferencet játszani, és olyan legendás labdarúgókkal lépett pályára, mint a brazil Pelé, a német Franz Beckenbauer, a portugál Eusébio, az argentin Diego Maradona és az olasz Dino Zoff.

– A legnehezebb mérkőzésem az 1978-as argentin vb volt, ahol a magyaroknak is meg kellett szenvedniük a házigazdák ellen. A legszebb emlékem az 1970-es tornán a brazil–angol mérkőzéshez fűződik – mondta el a korábbi bíró, aki azt is elárulta: Peléék meccsén annyira ideges volt, hogy zsebre kellett dugnia a remegő kezét.

– Emlékszem, elesett a tizenhatoson belül, és számon kért rajtam egy tizenegyest. Azóta is sokan kérdezik, miért nem adtam meg, én pedig csak annyit válaszoltam, mert nem volt az – mondta el Ávráhám Klein, aki később a Fekete Gyöngyszemnek becézett labdarúgóval a New York Cosmos csapatánál eltöltött évei alatt összebarátkozott.

Ávráhám Klein elmondta, Puhl Sándorral is dolgozott együtt, s ma is tartja a kapcsolatot több magyar sportemberrel. Méltatta Magyarország sporteredményeiket, mondván, hazánk olyan jól teljesít, mint egy százötvenmilliós ország, talán még jobban is.

Ávráhám Klein, aki minden évben legalább egyszer ellátogat hazánkba, a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot is nézi majd és szurkol a magyar válogatottnak.