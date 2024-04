Erre ki számított? Zidane ennél a csapatnál térhet vissza

Péntek délelőttig még az tűnt a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Julian Nagelsmann váltja Thomas Tuchelt a Bayern München vezetőedzőjeként, de Nagelsmann végül aláírta a 2026-os világbajnokság végéig szóló új szerződését, így a következő két évben is a német válogatottat irányítja.

A német edző kiesése után a Mundo Deportivo máris bedobott egy újabb nevet a Bayern lehetséges következő trénereként. A spanyol lap ráadásul nagyon biztos a dolgában, azt írja, hogy a jelölt, azaz Zinédine Zidane és a klub között lassan véget érnek a tárgyalások, és Münchenben nagyon bíznak a francia szakember érkezésében.

Zidane-t már korábban is összeboronálták a Bayernnel, de egykori csapattársa, Thomas Gravesen cáfolta ezen értesüléseket, mert magától Zidane-tól tudja, hogy őt csak a Real Madrid, az Olympique Marseille és a francia válogatott kispadja érdekli. Ezt erősítette meg Zidane későbbi nyilatkozata is, amikor kifejtette, hogy csak olyan országban vállalna munkát, amelynek a nyelvét is beszéli. A német nem szerepel ezek között, de lehet, hogy ez már nem jelent akadályt a Reallal háromszor Bajnokok Ligáját nyerő szakembernek.

