Nagy csapás érte a derbire készülő Liverpoolt

Jürgen Klopp lehet az első olyan vezetőedző a Liverpoolnál, aki tíz Mersey-parti derbit is megnyer a csapatával. Ehhez az kell, hogy a közelmúltban sokat botladozó Vörösök hasonló teljesítményt nyújtsanak, mint vasárnap a Fulham ellen, amikor 3-1-re győztek Londonban, ezzel életben tartva a bajnoki reményeiket.

Diogo Jotára szerdán sem számíthat a Liverpool Fotó: EPA/Adam Vaughan

A jó folytatáshoz elkelne, hogy a Liverpool ne csak rögzített helyzetekből veszélyeztessen, hiszen a Fulham elleni meccs előtt adós maradt az akciógólokkal, legutóbb viszont már kettőt is szereztek. Ebben közrejátszott és Diogo Jota visszatérése is. Előbbi elsősorban az előkészítésben jeleskedik (bár a Fulham ellen gyönyörű gólt is lőtt), utóbbi pedig nagyon ért a góllövéshez, ami a társainak mostanában gondot okozott.

Újra kidőlt a Liverpool futballistája

Igen ám, csakhogy Jota is a porcelánlábú futballisták közé tartozik. Már tizenkilenc mérkőzést hagyott ki az idényben különböző sérülések miatt, és bár ennek ellenére is lőtt tizenöt gólt és kiosztott négy gólpasszt, az Everton ellen (21.00, tv: Match 4) Kloppnak újra nélkülöznie kell őt. Ahogy a West Ham United és talán a Tottenham Hotspur ellen is.

– Diogo a legutóbb gólt lőtt, de aztán valami problémát észlelt. Nem súlyos a sérülése, de elég ahhoz, hogy kimaradjon. Várhatóan két hétig nem játszhat – sajnálkozott Klopp keddi sajtótájékoztatóján. Jota a sérülése óta mindössze két meccsen lépett pályára, 98 percet kapott, mielőtt újra kidőlt volna. Az idény korábbi szakaszában ugyanez megesett Szoboszlai Dominikkel és Trent Alexander-Arnolddal is.

A derbi mindig derbi

Bár az Everton jelenleg csak a tizenhatodik a tabellán, és az előző idény után most is a kiesés elkerüléséért küzd, míg a Liverpool a bajnoki címért van versenyben, az egymás elleni mérkőzéseknek mindig nagy a jelentőségük. Ezt az évek során Jürgen Klopp is megtanulta.

– Tudom, hogy az embereknek nagyon fontos ez a meccs. 2016-ban még nem értettem, hogy miért, de ma már átérzem. Nagyon nehezek a mérkőzések, főleg idegenben. Intenzív az Everton játéka, és remek a hangulat a stadionjukban. És a Liverpool elleni meccs mindig sokkal többről szól számukra, mint a három pont megszerzéséről. Sosem becsülnének le minket

– fogalmazott a Vörösök menedzsere.

A Fulham ellen Klopp több kulcsjátékosának is pihenőt adott, így Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister, Darwin Núnez és is csak a második félidőben állt be. A német vezetőedző kiemelte: a meccsdömpingben fontos, hogy rotálja a futballistákat.

– Kevés az időnk, csak egy teljes edzésünk volt az utolsó meccs óta, és az Everton után már a nyakunkon van a következő mérkőzés (szombaton 13.30-kor a West Ham ellen – a szerk.). Meg kell néznünk, hogy kiket küldhetünk pályára, mert friss játékosokra van szükségünk.

Van, ami Klopp egészségénél is fontosabb

Klopp a keddi sajtótájékoztatón egy vicces történetet is megosztott a múltjából. Amikor egy újságíró tüsszentett, megjegyezte: – Amikor én tüsszentettem, a csapattársaim nem jó egészséget kívántak nekem, hanem jobb technikai tudást – mondta mosolyogva a tréner, utalva arra, hogy játékosként nem tartozott a világklasszisok közé. Védőként a Mainzcal a német másodosztály volt számára a csúcs.

