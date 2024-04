Továbbra is hibátlan a magyar női válogatott a jégkorong-világbajnokságon

Pat Cortina szövetségi kapitány csapata a dél-koreaiak elleni 2-0-s sikerrel kezdte a tornát, míg a hollandok a papírformának megfelelően simán kikaptak 5-1-re a jóval esélyesebb a franciáktól. A magyar és a holland csapat csütörtökön még felkészülési meccsen találkozott egymással, akkor nagyon könnyedén nyertek 7-1-re a magyarok, akik most is kezdettől fogva nagy fölényben játszottak. Így csak az volt a kérdés, meddig bírja majd a nyomást a holland védelem. Nos, a 13. percig bírták, ekkor Pázmándi Zsófia emberelőnyben lőtt a keresztléc alá – számolt be róla az Origó tudósítása.

A második húsz percben már valamivel jobban pörögtek a hollandok, akik egyszer még a kapuvasat is eltalálták. Közvetlenül a szünet előtt azonban Dabasi Réka közelről bekotort egy kipattanót, ezzel megduplázta a magyar előnyt, és látva a hollandok többnyire reménytelen támadójátékát, tulajdonképpen el is döntötte a mérkőzést.

A záró harmadban is jól védekezett Pat Cortina csapata, így végül ezt a meccset is lehozta kapott gól nélkül. A magyar kapuban Németh Anikó ezúttal 26 védéssel zárt.

A mieink szerdán a norvég, majd pénteken a házigazda osztrák, végül szombaton a francia csapat ellen lépnek jégre. A tornáról az első két helyezett jut fel az elitbe, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Eredmény, 2. forduló:

Magyarország–Hollandia 2-0 (1-0, 1-0, 0-0)

Gól: Pázmándi (13.), Dabasi (40.)