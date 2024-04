Már hivatalosan is megvan a magyar élvonal egyik kiesője

Sorsdöntő meccsre készült a Kecskemét és a Mezőkövesd is. Utóbbi pontosan tudta, hogy ha nem nyer, akkor kiesik, előbbinek pedig azért volt rendkívül fontos a három pont, mert a biztos bennmaradást jelentette a számára. Eleinte úgy tűnt, a kövesdiek örülhetnek majd, jól játszottak, és a 32. percben megszerezték a vezetést, Szalai József előrevetődve fejelt a hazai kapuba.

Szabó József élete első NB I-es gólját szerezte, de nem sokra ment vele. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Hét perccel később azonban egyenlített a Kecskemét, Helmich Pál szép kényszerítőzés után talált a kapuba. Szegény embert pedig még az ág is húzza: a menteni igyekvő Beriasvili öngóljával a KTE meg is fordította az eredményt a 69. percben, 2-1 lett a vége. A Mezőkövesd egymást követő nyolc idény után kiesett az élvonalból, a Kecskemét pedig megnyugodhat, a következő kiírásban is az NB I tagja lesz.

Szalai József, a kövesdi gólszerző az M4 Sport kamerája előtt nyilatkozott, örült élete első NB I-es góljának, annak viszont nem, hogy a csapata kikapott, és ezzel kiesett. Elmondta, minden hátralévő meccsen szeretnének tisztességesen helyt állni.

NB I, 29. forduló Szombat Puskás Akadémia–Paks 5-0 (1-0), Felcsút, Pancho Aréna, 1000 néző, jv.: Pintér, gólszerzők: Nissilä (23.), (Puljic 60.), Nagy Zs. (73. – 11-esből), Komáromi (80.), Szolnoki (89.) Ferencváros–Kisvárda 0-0, Groupama Aréna 13 749 néző, jv.: Káprály. Diósgyőr–Debreceni 5-3 (2-1), DVTK-stadion, 6005 néző, Jv.: Bogár, gólszerzők: Klimovics (1.), Edomwonyi (22., 60.), Gera D. (67.), Fekete V. (90+4.), illetve Baranyai (42.), Bárány (47.), Ojediran (83.) Vasárnap Kecskemét–Mezőkövesd 2-1 (1-1), Kecskemét, 2083 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Helmich (39.), Beriasvili (öngól, 69.), illetve Szabó J. (32.) Fehérvár–Zalaegerszeg 16.00 (M4 Sport) Újpest–MTK 18.30 (M4 Sport)

