Tőkén vérzett el a magyar válogatott a maroknyi székely ellen

Hiába reménykedett, Sofron István mégsem játszhatott. A 36 éves csatár a Dél-Korea elleni meccsen, 6-2-es magyar vezetésnél teljesen fölöslegesen ment bele egy ütközésbe, elvitte a koreai játékos térdét, öt perc plusz végleges kiállítást kapott, s szerda reggel már ismert volt a nemzetközi szövetség, az IIHF döntése, Sofront eltiltották egy mérkőzésre. Na bumm, gondolhattuk, a négy kivétellel csupa székely játékosból áll román válogatottat nélküle is legyőzzük, de ahogy peregtek a percek, kiderült, Sofron bizony hiányzik.

Fásultság, olykor tanácstalanság jellemezte a magyar csapatot. Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Ne szépítsük, a román csapat ellen eljött az első holtpont, inkább a magyar válogatottra nézve volt hízelgő, hogy az első húsz perc után 0-0 maradt az állás. Eleve lassú volt a tempó, és a játékot több technikai hiba is tarkította, szerencsére Bálizs, amikor kellett, hárított, egy ízben pedig a kapuvas segítette ki.

Két harmad után is 0-0 volt az állás

Mentséget jelenthetett, hogy a magyar válogatott játékosai nemhogy huszonnégy, jóindulattal is legfeljebb tizennyolc órát pihenhettek, hiszen kedden délután négytől játszottak, szerdán viszont már fél egykor kezdődött a találkozó. Ennél akkor is több kellett. Szerencsére a folytatásra a mieink növelték az iramot, mezőnyfölénybe kerültek, kétszer emberelőnyben támadhatott a csapat, de továbbra is hiányzott az élesség, frissesség; ráadásul a román csapatban Tőke Zoltán remekül védett, így továbbra sem sikerült gólt szerezni. 0-0-ról kezdődött tehát az utolsó harmad is.

A magyar válogatott tovább fokozta az iramot, de csak nem jött az az árva gól. Aztán jött, csak nem úgy, ahogy mi szerettük volna: az 50. percben Péter Balázs Romániát juttatta előnyhöz.

Összekapta magát a magyar válogatott, s a vb-n többnyire mellőzött Hadobás távoli lövésébe Hári kapott bele, Tőke végre verve volt (1-1).

Az utolsó percben lőtt góllal nyert a román csapat

Ezzel még nem volt vége. Azt kell mondjuk, sajnos. Az utolsó perc elején Sándor Székely Ottó ismét a román válogatottnak szerzett előnyt. 51 másodperc maradt az egyenlítésre, lejött Bálizs Bence, de hiába.

Hideg zuhany, a magyar válogatott kikapott 2-1-re.

A mérkőzés legjobbjainak járó díjat két honosított hokis – a svéd–magyar Nilsson, illetve a finn–román Haaranen – vehette át Pat Cortinától; a magyar női válogatott kapitánya, a magyar jégkorong legsikeresebb edzője aligha ilyen ceremóniáról álmodott.

A feketeleves még hátravolt. A magyar és a székely játékosok elintézték, hogy együtt hallgathatták a győztes csapatnak dukáló román himnuszt.

A vereség több mint kellemetlen, még sincs minden veszve, a magyar válogatott még feljuthat az elitbe, ha pénteken Olaszországot, szombaton pedig Szlovéniát is legyőzi. Ne keltsünk hiú ábrándokat, a szerdai teljesítmény láttán erre kevés az esély.